Große Fantasy-Neuauflage bei Netflix: Erster Star der neuen Narnia-Filme steht fest und er ist kein Unbekannter

Das Narnia-Reboot macht einen großen Sprung nach vorne. Jetzt steht der erste Star der Fantasy-Neuauflage von Barbie-Regisseurin Greta Gerwig fest.

Vor sechs Jahren sicherte sich Netflix die Rechte an der Narnia-Reihe von C.S. Lewis und leitete ein Reboot des Fantasy-Epos in die Wege. Die bisher größte Nachricht zu dem Projekt: Greta Gerwig, die zuletzt mit Barbie auf der großen Leinwand triumphierte, soll nicht nur einen, sondern gleich zwei Narnia-Filme für den Streamer drehen.

Abseits von Gerwigs Engagement ist die Informationslage zur filmischen Neuauflage des beliebten Fantasy-Stoffs überschaubar. In einem neuen Bericht des Branchenmagazins Deadline liegt jedoch eine spannende Info begraben. Offenbar steht der erste Hauptdarsteller der neuen Narnia-Filme fest: Louis Partridge.

Wer ist Louis Partridge? Der erste Narnia-Star hat schon einige Netflix-Projekte in der Tasche

Louis Partridge gehört mit seinen 21 Jahren zu den Nachwuchs-Stars in Hollywood und kann schon auf eine Menge namhafter Projekte verweisen. Über kleine Rollen in Filmen wie Pan und Paddington 2 zog er in Enola Holmes als Viscount Tewkesbury seine erste große Nebenrolle an Land und kehrte in dieser auch in der Fortsetzung zurück.

Im Serienbereich begeisterte er als Punk-Rock-Legende Simon John Ritchie aka Sid Vicious in Pistol. Das sechsteilige Biopic erzählt vom Aufstieg der Sex Pistols. Darüber hinaus gehört er zum Cast von Alfonso Cuaróns heiß erwarteter Miniserie Disclaimer, die am 11. Oktober 2024 bei Apple TV+ ihre Premiere feiert.



Wen Partridge in Narnia spielt, ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar. Es ist auf alle Fälle das vierte Netflix-Projekt, an dem er beteiligt ist. Neben den beiden Enola Holmes-Filmen gehört dazu die Historienserie House of Guinness von Peaky Blinders-Schöpfer Steven Knight, die nächstes Jahr bei dem Streaming-Dienst ihre Premiere feiert.

Wann startet das Narnia-Reboot bei Netflix?

Netflix hat bisher keinen Startzeitraum, geschweige denn ein konkretes Startdatum für das Narnia-Reboot verkündet. Aktuell befindet sich das Projekt in der Vorproduktion. Die Dreharbeiten sollen noch dieses Jahr beginnen. Der Streaming-Start findet also frühestens Ende 2025 statt. Wahrscheinlicher ist aktuell aber eher, dass Greta Gerwigs mit Spannung erwarteter Narnia-Neuerfindung erst 2026 bei Netflix eintrifft.