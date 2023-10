Große Herr der Ringe-Rückkehr bei Amazon: Erste Hinweise zum Start von Ringe der Macht Staffel 2 sind geleakt und das verraten sie

Amazons epische Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht fasst einen zunehmend konkreten Start-Termin für Staffel 2 ins Auge. Leaks machen die Mittelerde-Rückkehr bei Prime nun greifbarer.

Nachdem bei Amazon Prime gerade die letzte große Fantasy-Serie ihre Staffel-Finale gefeiert hat, fragen wir uns unweigerlich, wann das milliardenteure Aushängeschild des Streaming-Dienstes zurückkehren wird. Ein genaues Startdatum von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ist noch nicht bekannt, aber zumindest gibt es jetzt erste Hinweise darauf, wann wir Staffel 2 erhalten werden.

Amazons Herr der Ringe-Serie startet 2024 zur besten Jahreszeit bei Prime

Wie die für ihre meist zuverlässigen Leaks bekannte J.R.R. Tolkien-Fan-Seite Fellowship of Fans erfahren hat, gibt es hinter verschlossenen Türen bei Amazon bereits konkrete Pläne zur Fertigstellung der Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie. Die Dreharbeiten zur Ringe der Macht-Rückkehr sind bereits abgeschlossen. Die Postproduktion der neuen Staffel soll im Juni 2024 abgeschlossen sein.

Staffel 1 von Die Ringe der Macht beendete ihre Postproduktion im Mai 2022, woraufhin Amazon Prime * die ersten Folgen der Fantasy-Serie am 2. September 2022 veröffentlichte. Wenn Staffel 2 nach einem ähnlichen Zeit-Plan operiert, dürften wir ungefähr im Oktober 2024 ein Herr der Ringe-Wiedersehen feiern. Ob wir wirklich in einem Jahr zurück nach Mittelerde reisen, hängt aber natürlich davon ab, ob sich diese durchgesickerten Pläne in den kommenden Monaten noch einmal verschieben.

Für die beibehaltene Tradition des Fantasy-Herbstes bei Amazon wäre es die ideale Jahreszeit. Denn in den letzten Jahren konnten Prime-Kund:innen erst Das Rad der Zeit Staffel 1 (2021), dann Die Ringe der Macht Staffel 1 (2022) und Das Rad der Zeit Staffel 2 (2023) schauen. Daran würde sich der erneute Herr der Ringe-Serien-Start im Herbst 2024 nahtlos anschließen.

Worum geht es in Amazons 2. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht?

Neben einer Rückkehr zum schönsten Ort in Mittelerde und dem Wiedersehen mit Galadriels verschollenem Ehemann hält die 2. Staffel der Herr der Ringe-Serie vor allem eines bereit: Saurons weiteren Aufstieg zur Macht. Dafür müssen 17 weitere Ringe der Macht geschmiedet werden. Außerdem versprach Amazons Fantasy-Serie uns bereits eine über zwei Folgen andauernde gewaltige Schlacht zwischen den Elben und Saurons Armeen.

Die Ringe der Macht: Podcast zur Herr der Ringe-Serie mit Staffel 2-Ausblick

Im großen Finale der 7. und 8. Folge löst Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht die größten Rätsel der 1. Staffel auf. Wir diskutieren die Enthüllungen und werfen einen Blick voraus, welche Versprechen die Serie bereits für die 2. Staffel gibt.

Ob versteckte Herr der Ringe-Anspielungen oder versprochene neue Figuren, die zu Galadriel und Sauron stoßen: Wir nehmen das Staffel-Ende ganz genau unter die Lupe und sprechen über die schönsten und schlimmsten Momente gleichermaßen.