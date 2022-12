Diese Bilder von Herr der Ringe Staffel 2 dürft ihr gar nicht sehen: Ein Krieg braut sich zusammen

Amazons Der Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht dreht fleißig an geheimen neuen Schauplätzen, die jetzt schon so einiges zur weiteren Handlung verraten.

Die Dreharbeiten für Amazons 2. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht haben begonnen. Doch mit dem Umzug von Neuseeland nach Großbritannien ist es mit der Geheimhaltung ungleich schwerer geworden. Und so zeigen Drohnenbilder, die das Set ausspionierten, jetzt schon einen wichtigen Schauplatz, der Unheil und Krieg verheißt.



Die Ringe der Macht: Spionage-Bilder enthüllen wichtigen Schauplatz für Staffel 2

Nachdem Amazon für Staffel 2 zuletzt zweimal neue Castmitglieder (inklusive verlorenem Adar) verkündete und auch die drei Regisseurinnen der nächsten 8 Folgen feststehen, ist ein neugieriger Herr der Ringe-Fans selbst aktiv geworden, um noch mehr zu erfahren. Die Luftaufnahmen eines gewissen yakadoodle zeigen das Set einer Elbenstadt von oben.

In Staffel 1 von Die Ringe der Macht besuchten wir eine Zwergenstadt in Khazad-dûm sowie Menschenstädte auf Númenor. Die elbischen Metropolen von Lindon (wo König Gil-galad wohnt) und Eregion (wo Celebrimbor die Ringe schmiedet) blieben bislang hingegen kaum mehr als Establishing Shots (also entfernte Eröffnungsszenen), ein Wald mit Festtafel sowie das Innere eines Turms. Das dürfte sich in Staffel 2 ändern. Diesmal scheinen wir noch tiefer in die elbische Lebenswelt einzutauchen.

Neben der filigranen elbischen Architektur und dem weitläufigen Platz mit weißer Pagode und Springbrunnenstein (?), lässt sich auf den 8 Reddit-Fotos außerdem eine Felswand sowie etwas ausmachen, was wie Schützengräben aussieht. Ist das einfach ein weiteres Mordor-Set oder steckt mehr dahinter?

Herr der Ringe-Prophezeiung: Die Elbenstadt deutet auf große Schlacht in Staffel 2 hin

In Fankreisen wird bereits wild spekuliert, was die neuen Herr der Ringe-Setbilder bedeuten könnten: Während manche ein elbisches Viertel auf Númenor und andere eine neue Elbenstadt der Waldelben vermuten, glauben die meisten, dass es sich bei der Örtlichkeit zum Eregion handelt, also jenes Elbenreich vor Morias Toren, wo zuletzt in Ost-in-Edhill die drei Elben-Ringe geschmiedet wurden. Der weitere Ausbau dieses Schauplatzes bringt allerdings düstere Vorahnungen mit sich.

Amazon Die Ringe der Macht: Eregion in Staffel 1

Die Herr der Ringe-Serien-Schöpfer John D. Payne und Patrick McKay teasten für Staffel 2 von Der Ringe der Macht nämlich bereits eine gewaltige Schlacht über 2 Episoden. Mit den neuen Setbildern haben wir nun gute Anhaltspunkte, wo das Kampfgeschehen wüten könnte.

Wer J.R.R. Tolkiens Geschichte des Zweiten Zeitalters von Mittelerde kennt, weiß, dass die verlustreiche Schlacht namens "Siege of Eregion" (Belagerung von Eregion) den Beginn des Krieges zwischen Sauron und den Elben markiert. Sauron kommt nach Ost-in-Edhill, um den Ort bzw. die Besitzer:innen der drei Elbenringe zu erfahren, was der gefolterte Celebrimbor (Charles Edwards) jedoch nicht preisgibt.

Amazon Die Ringe der Macht: Ringschmied Celebrimbor

Der von Gil-galad (Benjamin Walker) nach Osten geschickte Elrond (Robert Aramayo) kommt zu spät, um dem Elbenschmied zu helfen und den Fall der Stadt zu verhindern. Bei seinem Rückzug errichtete Elrond das Refugium Bruchtal an einem verborgenen Ort. Sauron Vormarsch kann erst durch die angeforderte Unterstützung Númenors aufgehalten werden. In Staffel 2 dürften uns also düstere Zeiten bevorstehen.

