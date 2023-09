Herr der Ringe-Serie soll in Staffel 2 zum schönsten Ort in Mittelerde zurückkehren, den wir seit 11 Jahren nicht mehr gesehen haben

Die 2. Staffel von Amazons Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht stellt schon jetzt eine Reise in Aussicht, die Fan-Herzen höher schlagen lässt: Es geht zurück zum idyllischsten Ort in ganz Mittelerde.

Die neue Season von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ist fertig gedreht und befindet sich in der langwierigen Phase der Postproduktion. Alles, was wir zur 2. Staffel der Herr der Ringe-Serie wissen, deutet darauf hin, dass wir die Rückkehr nach Mittelerde im Herbst 2024 bei Amazon Prime * erwarten dürfen. Bis dahin versüßen durchgesickerte Details die Wartezeit – zum Beispiel die Aussicht auf ein Wiedersehen mit einem der ikonischsten Orte in J.R.R. Tolkiens Welt.

Amazons Herr der Ringe-Serie plant mit Elrond die Rückkehr nach Bruchtal

Zur 2. Staffel von Amazons Die Ringe der Macht gibt es bereits viele spannende Hinweise, die den Bogen zur Herr der Ringe-Trilogie von Peter Jackson schlagen. Der Schöpfer einer ikonischen Moria-Szene soll ebenso auftreten wie Frodos gruseligste Gegnerin. Außerdem wird die Fantasy-Serie endlich das Rätsel um Galadriels verschollenen Gatten Celeborn klären. Nun dürfen Fans sich zudem auf die mögliche Rückkehr nach Bruchtal, also an einen der schönsten Orte Mittelerdes freuen, wie die für ihre zuverlässigen Leaks bekannte Seite Fellowship of Fans berichtet.

Offenbar listet die Amazon-Serie den Handlungsort "Rivendell" (im Deutschen: Bruchtal) in seinen Produktionsunterlagen der 2. Staffel. Dessen elbischer Name Imladris bedeutet so viel wie "Kluft in einem tiefen Tal" und beschreibt die versteckte Lage des Rückzugsorts. Nach den drei Herr der Ringe-Filmen bekamen wir "das letzte heimische Haus östlich des Meeres" zuletzt vor elf Jahren während Bilbos Besuch in Der Hobbit: Eine unerwartete Reise (2012, ebenfalls bei Prime *) zu sehen.

Ob Bruchtal in der Herr der Ringe-Serie als vollwertiger Ort auftauchen wird oder lediglich in einem Dialog Erwähnung findet, lässt sich an dieser durchgesickerten Information noch nicht festmachen. Zum Zeitpunkt der 1. Staffel von Die Ringe der Macht existiert Bruchtal noch nicht. Wir wissen jedoch schon, dass uns in Staffel 2 wohl die große Schlacht von Eregion erwartet. Und nach dem verheerenden Zusammentreffen von Saurons Armeen mit den Elben, ist Elronds Gründung des geheimen Zufluchtsorts der wichtige nächste Schritt.

Elrond (Robert Aramayo) ist schon nach Staffel 1 ein Fan-Liebling der Herr der Ringe-Serie, nach seiner Bruchtal-Gründung wird sich sein Ruf sicher weiter verbessern. Wer will nach Bilbo und den Zwergen sowie Frodo und seinen Gefährten schließlich nicht noch einmal an diesen idyllischen Ort reisen? Spannend wird sein, wie nah Amazon sich in der Fantasy-Serie an die Bruchtal-Version der Filme halten wird.

Die Ringe der Macht: Podcast zur Herr der Ringe-Serie mit Staffel 2-Ausblick

Im großen Finale der 7. und 8. Folge löst Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht die größten Rätsel der 1. Staffel auf. Wir diskutieren die Enthüllungen und werfen einen Blick voraus, welche Versprechen die Serie bereits für die 2. Staffel gibt.

Ob versteckte Herr der Ringe-Anspielungen oder versprochene neue Figuren, die zu Galadriel und Sauron stoßen: Wir nehmen das Staffel-Ende ganz genau unter die Lupe und sprechen über die schönsten und schlimmsten Momente gleichermaßen.