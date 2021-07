Große Vikings-Stärke: 3 verblüffende Gründe, warum die Action so viel besser ist als in anderen Serien

Die Serie Vikings ist nach 6 Staffeln zu Ende gegangen. Doch nicht zuletzt wegen ihrer actionreichen Kämpfe wird sie noch lange nachhallen. Dafür gibt es drei spannende Erklärungen.

Was wäre die beliebte Serie Vikings ohne ihre eindrücklichen Schlachten? Wenn Schilde aufeinanderkrachen, Schwerter durch die Luft sausen und Blutspritzer auf den Gesichtern der Wikinger zurückbleiben, transportiert die beliebte Historien-Serie von Michael Hirst uns leicht 1000 Jahre in die Vergangenheit zu Ragnar, Laghertha und Co. zurück.

Doch hättet ihr gewusst, dass es in Vikings ein Geheimrezept für überzeugende Kämpfe gibt? Looper verriet der Serienschöpfer seine drei Zutaten für gelungene Action.

1. Vikings hat realistische Kämpfe ... dank Ballett-Tänzern

Hinter den Duellen und Zusammenstößen in Vikings steckt eine klare Strategie, die über das Zeigen "cooler Moves" hinausgeht, mit der viele andere Serien sich zufriedengeben. Spezielle Profis waren für die Proben der Kampfszenen von Ragnar und den Wikingern angestellt: Und das waren Trainer mit ungewöhnlichem Hintergrund.

© History Channel Vikings: Kämpfen ist für Ragnar ein Tanz

"Einer der professionellen Kampf-Trainer hatte sogar schon beim Ballett gearbeitet", verriet Michael Hirst, "Es geht nicht nur um Balance, sondern auch um die Bewegung der Charaktere in Kämpfen, also wie es choreografiert ist." Eine Tanz- statt Martial-Arts-Ausbildung sei deshalb bei den Trainern keine Seltenheit gewesen. Schließlich ist die Schönheit eines fiktiven Kampfes Teil der Erzählung.

2. Ragnar vs. CGI: Vikings setzt auf echte Körper statt Computer-Effekte

In Abgrenzung zu Game of Thrones nannte Michael Hirst außerdem einen weiteren Grund, warum die Schlachten so realistisch wirken: den nur sparsamen Gebrauch von CGI (Computer Generated Imagery, also am Computer erschaffene Spezialeffekten) in der Serie: Vikings nutzt keine Green Screens. Die Wikinger rund um Ragnar kloppen sich in einer echten Umgebung und das macht einen Unterschied.

Vikings-Kampf in realer Kulisse

Der Vikings-Schöpfer verriet: "Wir wollten von Anfang an alles so real wie möglich umsetzen [...]. Klar mussten wir ein paar der Einstellungen später auch noch überarbeiten, aber die meisten Kampfszenen sind echt."

3. Vikings' Action nutzt die Stars der Serie und das ist zu sehen

Wo viele andere Serien aus Sicherheitsgründen schnell auf Stuntleute zurückgreifen, scheuten viele Vikings-Darsteller inklusive Travis Fimmels Ragnar nicht davor zurück, ihre eigenen Kämpfe zu spielen: "Sie ritten Pferde und ruderten Boote und machten alles Körperliche selbst. Sie wollten für die Serie wirklich dreckig und blutig werden und ich denke, das sieht man."

© History Channel Vikings-Stars im Kampfgeschehen

Natürlich gab es auch für Vikings-Schauspieler Grenzen, wie seit sie gehen durften. Doch dass Stars wie Travis Fimmel, Katheryn Winnick und Alexander Ludwig sich als Ragnar, Lagertha und Björn ins inszenierte Schlachtgetümmel stürzten, ist in vielen Episoden eindeutig zu erkennen.

