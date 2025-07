Großer deutscher Fantasy-Film mit Matthias Schweighöfer: Teaser-Trailer zu Das Leben der Wünsche erfüllt Träume am laufenden Band

Während Matthias Schweighöfer sich aktuell in Netflix' Mystery-Film Brick austobt, steht sein nächster Fantasy-Ausflug schon in den Startlöchern und präsentiert nun einen ersten Trailer.

Nach dem klassischen Märchenmotiv von drei Wünschen handelt sich Matthias Schweighöfer im neuen Fantasy-Film Das Leben der Wünsche jede Menge Ärger ein, als seine Träume sich ohne Ausnahme erfüllen. Der erste Teaser-Trailer stellt den kommenden Kinostart vor.

Schaut hier den ersten kurzen Trailer zu Das Leben der Wünsche

Das Leben der Wünsche - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Darum geht's im Fantasy-Film Das Leben der Wünsche

Auch deutsche Genrestoffe sind unter den Fantasy-Filmen 2025: Felix (Matthias Schweighöfer) ist in Das Leben der Wünsche an einem Tiefpunkt angekommen. Seine Frau Bianca (Luise Heyer) will sich trennen, die Kinder ignorieren ihn, die Haare werden schütter und dann verliert er auch noch seinen Job. Den Ausweg bietet ihm ein Fremder (Henry Hübchen), der ihm drei Wünsche anbietet.

Felix schlägt der begrenzten Wunsch-Anzahl ein Schnippchen und wünscht sich stattdessen, dass alle seine Wünsche fortan in Erfüllung gehen. Zunächst bringt das den Erfolg zurück in alle Bereiche seines Lebens. Was er jedoch nicht bedacht hat, ist, dass dies Wunscherfüllung auch das dunklere, unterbewusste Verlangen mit einschließt.

Passenderweise wurde der erste Teaser-Trailer von Das Leben der Wünsche direkt nach dem Start des bei Netflix sofort auf Platz 1 gewanderten Films Brick veröffentlicht. Dort wird ein Heim auf übernatürliche Weise zum Gefängnis und zum Cast gehören ebenfalls Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee.



Wann startet Das Leben der Wünsche?

Matthias Schweighöfers' Das Leben der Wünsche wird seinen deutschen Kinostart am 13. November 2025 feiern. Der Film von Regisseur Erik Schmitt (Cleo) basiert auf der gleichnamigen Buchvorlage des österreichischen Autors Thomas Glavinic (Der Kameramörder).