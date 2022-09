Großes Kino für nur 5 Euro: Schaut die längere Spider-Man-Version, Brad Pitt-Action, Horror & noch viel mehr

Feiert am Wochenende das große Kinofest deutschlandweit. Für nur 5 Euro könnt ihr die neusten Blockbuster wie die verlängerte Spider-Man: No Way Home-Version und noch viel mehr erleben.

Dieses Wochenende kommt mit dem Kinofest endlich eine Tradition nach Deutschland, die in anderen Ländern schon viel länger gefeiert wird. Am Samstag, den 10. September und Sonntag, den 11. September könnt ihr alle Filme in den teilnehmenden Kinos für nur 5 Euro schauen. Der Sonderpreis gilt auch für 3D-Vorstellungen, Filme mit Überlänge usw.

Wir stellen mehrere Highlights vor, die euer Wochenende verschönern. Alle teilnehmenden Kinos findet ihr hier.

Das Kinofest bringt euch die größten Blockbuster zum kleinen Preis

Ganz neu gestartet ist Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version. Auch wenn ihr den MCU-Kracher schon kennt, könnt ihr im Kino jetzt eine 11 Minuten längere Fassung mit vielen neuen Szenen schauen.

Außerdem läuft Top Gun: Maverick immer noch im Kino. Auch wenn die überragende Tom Cruise-Action mittlerweile schon digital fürs Heimkino verfügbar ist, lässt sich der Mega-Hit natürlich am allerbesten auf der großen Leinwand mit wuchtigem Sound genießen.

Brad Pitt-Fans können noch seinen aktuellsten Blockbuster Bullet Train im Kino schauen. Hier gerät der Star an Bord eines Hochgeschwindigkeitszugs in Japan in ein Verwechslungschaos mit verschiedenen Figuren, was zu viel Spaß und derben Kämpfen führt. Mit Atomic Blonde- und Deadpool 2-Regisseur David Leitch hinter der Kamera ist unterhaltsame Action garantiert.

Genre-Fans kommen beim Kinofest auch auf ihre Kosten

Wer Lust auf intelligenten Horror und viel Spannung mit Sci-Fi-Note hat, sollte unbedingt noch Nope von Jordan Peele im Kino schauen. Gerade im vollen Saal entfaltet der neue Film des Get Out- und Wir-Genies mit einer mysteriösen Story, fantastischen Bildern, vielen Überraschungen und einem grandiosen Cast erst recht seine Wirkung.

13 Jahre nach Orphan ist außerdem das wohl gruseligste Waisenkind aller Zeiten zurück. Isabelle Fuhrman spielt erneut die kultige Rolle der Serienkillerin, die auch im Prequel Orphan: First Kill für mörderische Eskalationen sorgt.

Viele Sondervorstellungen beim Kinofest in Deutschland

Neben diesen regulären Filmstarts zeigen viele Kinos deutschlandweit besondere Aktionen und Vorstellungen für das Kinofest. Manche Städte haben zum Beispiel ein Top Gun-Double Feature oder Retros mit Klassikern wie Pulp Fiction und Mulholland Drive im Programm. Am besten schaut ihr selbst nach, was die Kinos in eurer Umgebung am 10. und 11. September für nur 5 Euro für euch zu bieten haben.

