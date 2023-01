Guardians of the Galaxy 3: Heißerwarteter Schurke sieht aus wie eine Mischung aus Iron Man und Doctor Strange

Im Netz ist ein neues Foto des kommenden Guardians of the Galaxy 3-Bösewichts Adam Warlock aufgetaucht. Dazu hat Regisseur James Gunn noch ein bisschen über die ambivalente Figur gesprochen.

Mit Guardians of the Galaxy 3 bekommt die Reihe rund um das Superhelden-Team ihr großes Finale. Mit dabei ist auch Cast-Neuzugang Will Poulter, der den Bösewicht Adam Warlock spielt. Jetzt ist ein neues Bild von dem mysteriösen Charakter aufgetaucht, über den Regisseur James Gunn noch nicht allzu viel verraten will.

Schaut hier noch den deutschen Guardians of the Galaxy 3-Trailer:

Guardians of the Galaxy 3 - Trailer (Deutsch) HD

James Gunn beschreibt Guardians of the Galaxy 3-Bösewicht als ambivalent

Von Empire stammt das neue Adam Warlock-Bild, auf dem die Marvel-Figur im Anzug wie eine Mischung aus Iron Man und Doctor Strange aussieht:

Im Interview mit dem britischen Filmmagazin äußert sich Gunn nur knapp zu dem neuen Guardians of the Galaxy 3-Antagonisten, der womöglich nicht einfach nur böse ist:

Es ist etwas komplizierter als das. Aber er ist definitiv kein guter Kerl. Was wir sehen, ist die Säuglingsform von Warlock, frisch aus dem Kokon, und er versteht das Leben nicht sehr gut. Er ist im Grunde ein Baby.

Vielleicht durchläuft Adam Warlock im kommenden MCU-Blockbuster eine ähnliche Wandlung wie zuletzt Dwayne Johnsons Black Adam und wird vom Schurken zum Antihelden auf der Seite der Guardians. Auf das Marvel-Team wartet im nächsten Teil nämlich auch noch der Bösewicht High Evolutionary, mit dem Rocket eine brutale Vergangenheit verbindet.

Mehr wissen wir spätestens ab dem 3. Mai 2023. Dann startet Guardians of the Galaxy 3 in den deutschen Kinos.

