Guardians-Star Chris Pratt hat sich für Marvel-Training unfassbar gequält: "Habe den ganzen Tag gepinkelt"

Chris Pratt brachte für das Marvel Cinematic Universe seinen Körper an seine Grenzen. Das harte Training des Guardians of the Galaxy-Star hatte eine nervige Nebenwirkung: übermäßiger Harndrang.

Die stählernen Körper von Superhelden erfordern hartes Training. Besonders die teils drastischen Trainingsmethoden der Stars des Marvel Cinematic Universe sorgen regelmäßig für Aufmerksamkeit. Um sein Kampfgewicht für Deadpool 3 zu erreichen, nahm Wolverine-Darsteller Hugh Jackman beispielsweise 8000 Kalorien am Tag zu sich. Auch Chris Pratt, der in mehreren Marvel-Filmen und zuletzt in Guardians of the Galaxy Vol. 3 als Superheld Peter Quill aka Star-Lord auftrat, griff zu einer drastischen Maßnahme. Im Rahmen seines MCU-Trainings nahm er eine alarmierende Menge an Wasser zu sich. Chris Pratt nahm für seine Marvel-Rolle unglaublich viel Wasser zu sich – mit Folgen Aus einem Artikel der Vanity Fair geht hervor, dass Chris Pratt im Zuge seines Marvel-Trainings einem strengen Fitness- und Ernährungsplan folgte. Dabei soll er nicht nur 4000 Kalorien am Tag, sondern auch täglich über 6,5 Liter Wasser zu sich genommen haben. Die enorme Flüssigkeitszufuhr hatte erwartbare Folgen. "Ich habe den ganzen Tag gepinkelt. Dieser Teil war ein Albtraum", wird Pratt zitiert. Schaut hier den Trailer zu Guardians of the Galaxy 3 mit Chris Pratt: Guardians of the Galaxy 3 - Trailer 2 (Deutsch) HD Der Vanity Fair-Bericht, der Auszüge aus einem kommenden Buch über die Anfänge des MCU enthält, sorgte zuerst für einen großen Aufschrei. Fälschlicherweise war in der ersten Fassung des Beitrags von "einem Glas Wasser pro Pfund Körpergewicht" die Rede. Ernährungsexperten zeigten sich alarmiert, dass Chris Pratt 220 Gläser Wasser und damit mehr als 40 Liter am Tag getrunken haben soll. Damit hätte er nämlich eine unmögliche Menge zu sich genommen und eine lebensgefährliche Wasservergiftung erlitten. Die Angabe wurde später zu "eine Ounce pro Pfund Körpergewicht" korrigiert. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Nicht nachmachen! Letztendlich waren es zwar rund 220 Ounces (entspricht 6,5 Litern) Wasser. Selbst damit setzte der Marvel-Star seine Gesundheit aufs Spiel. Das Bundeszentrum für Ernährung empfiehlt eine durchschnittliche Zufuhr von 1,5 Litern Flüssigkeit pro Tag. Bei besonderen Diäten, hoher Hitze und Sport soll natürlich mehr getrunken werden, aber in Maßen. Laut Update Fitness droht bereits bei einer Zufuhr von 5 Litern innerhalb kurzer Zeit eine Wasservergiftung, die zum Tod führen kann.

