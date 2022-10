House of the Dragon verliert eine seiner besten Figuren: "Hab ich richtig gelitten"

Der Lord der Gezeiten, die 8. Folge der 1. Staffel von House of the Dragon, löst starke Emotionen aus. Besonders ein Ereignis beschäftigt die Game of Thrones-Fans.

Achtung, es folgen Spoiler! Die neueste Folge von House of the Dragon wartet mit mehreren denkwürdigen Momenten auf. Während wir uns auf das Finale der 1. Staffel des Game of Thrones-Ablegers zubewegen, beweisen die kreativen Köpfe hinter der Serie, dass sie noch lange nicht ihr gesamtes Pulver verschossen haben.

Gerade die letzten Momente der 8. Episode gehören zu den stärksten Westeros-Minuten, die wir je gesehen haben. Das spiegelt sich auch in den Reaktionen wieder, die seit der Ausstrahlung in den sozialen Netzwerken eintrudeln. Wir verschaffen euch ein Stimmungsbild zum bisher emotionalsten House of the Dragon-Kapitel.

Königs Viserys stirbt: House of the Dragon liefert mit Folge 8 seinen vorläufigen Höhepunkt ab

Trotz allen Blutvergießens macht House of the Dragon sehr viel Spaß – und dann überrumpelt die Serie einen mit einer unglaublichen emotionalen Wucht.

Besonders berührt wurden die Fans von den letzten Taten des dahinscheidenden Königs Viserys. Sehr stark etwa der Moment, wo er sich auf Rhaenyras Seite stellt.

Bei der neuen House of the Dragon-Folge wird einem jedoch nicht nur warm ums Herz. Nein, die jüngsten Ereignisse in Westeros sind nichts für schwache Nerven.

Wer weiß, ob wir Paddy Considine nochmal als Viserys sehen werden. Aber allein für diese großartige Folge hat er jede Schauspielauszeichnung der Welt verdient.

Der ergreifendste Augenblick dürfte für viele fraglos Viserys letzter Gang auf den Eisernen Thron gewesen sein. Das war eine Meisterklasse auf sämtlichen Ebenen.

Nach Der Lord der Gezeiten sind wir gespannt, ob House of the Dragon dieses Level halten kann. Zwei Folgen erwarten uns noch, bevor die 1. Staffel ihr Ende findet. Doch keine Angst: Die Verlängerung des Game of Thrones-Spin-offs ist längst bestätigt. Der Tanz der Drachen hat gerade erst begonnen.

