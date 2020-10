Halloween mit Netflix, Amazon Prime & Co. - 4 Streaming-Tipps für Horror-Fans

Wer vor Halloween nach passendem Film- und Serienfutter sucht, wird bei uns fündig. Im Podcast empfehlen wir euch 4 Tipps, die alleine oder mit mehreren Personen für Horror-Spaß sorgen.

Neben Süßigkeiten und Verkleidungen ist Halloween gerade für Film- und Serienfans eine besondere Zeit. Einmal im Jahr macht es hier besonders Spaß, seine Liebe für Horror und gruselige Stoffe auszuleben und sich ins Programm der eigenen Watchlist zu stürzen.

Falls ihr noch auf der Suche nach frischem Film- und Serienfutter für den Halloween-Endspurt seid, haben wir ein paar Empfehlungen für euch. In unserem Horror-Podcast Screamgestöber stellen mein Kollege Max und ich 4 Tipps vor, die ihr bei Amazon Prime, Netflix, Joyn und TVNow streamen könnt.

Für Horror-Fans: Hört unseren Podcast mit 4 Streaming-Tipps zu Halloween

Zuerst spricht Max über die unterhaltsame Horrorserie What We Do in the Shadows. Die knüpft an Taika Waititis Filmspaß 5 Zimmer Küche Sarg an und erzählt wieder aus dem chaotischen Leben einer Vampir-WG, diesmal in den USA. Die Serie glänzt vor allem mit vielen tollen Gags und einem super aufgelegten Cast sowie der schaurigen Gothic-Horror-Stimmung.

Unser zweiter Tipp im Podcast ist You're Next von Adam Wingard. Der beginnt zunächst als beklemmende Mischung aus Home-Invasion-Horror und Slasherfilm, wenn die Anwesenden einer großen Familienfeier von gruseligen Gestalten mit Tiermasken abgemurkst werden.

Nicht jede Figur in You're Next ist allerdings so hilflos, wie es zunächst wirkt. So schlägt der Film den ein oder anderen Haken und wird zum blutigen Splatter-Spaß, der zu Halloween die passende Party-Stimmung versprüht.

Als zweiten Serientipp zu Halloween stellt Max Scream Queens vor. Die abgedrehte Produktion von American Horror Story-Schöpfer Ryan Murphy nimmt das Slasher-Genre mit viel Meta-Humor aufs Korn. Oder um es mit den Worten von Max auszudrücken: "Wenn Scream und Glee ein Kind gezeugt hätten, dann kommt wahrscheinlich Scream Queens raus."

Als letzten Tipp empfehle ich euch dann noch einen Horrorfilm, der kaum besser zum Motto passen könnte: Halloween! Aber nicht John Carpenters Klassiker von 1978, sondern die Neuauflage von David Gordon Green. Die ignoriert alle Fortsetzungen nach dem Original und knüpft direkt an dessen Ende an.

Die 2018er-Version von Halloween vermischt gekonnt klassischen Grusel, der viel über Atmosphäre und das schaurige Spiel mit Licht und Schatten erzeugt wird, mit sehr brutalen Slasher-Einlagen, bei denen die Genre-Ikone Michael Myers mit voller Härte zuschlägt.

Und eine Scream Queens-Verbindung gibt's auch noch: Neben der Serie von Ryan Murphy ist Jamie Lee Curtis auch im neuen Halloween-Teil wieder in ihrer berühmten Rolle als Laurie Strode dabei.

