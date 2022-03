Harry Potter-Fans entsetzt: 3 Erklärungen, warum vom Phantastische Tierwesen-Star jede Spur fehlt

Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse baut das Harry Potter-Universum weiter aus. Von einer wichtigen Figur aus dem ersten Teil der Reihe fehlt jedoch jegliche Spur.

Vor wenigen Tagen erschien der neue Trailer zu Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse und gewährte uns einen neuen Einblick in die Fortsetzung des Harry Potter-Ablegers. Von abenteuerlichen Schauplätzen bis zur Begegnung zwischen Dumbledore und Grindelwald werden viele spannende Dinge angedeutet.

Phantastische Tierwesen 3 scheint einiges zu bieten zu haben. Auffällig ist dennoch, dass eine wichtige Person fehlt: Tina Goldstein. Die von Katherine Waterston verkörperte Zauberin war eine der vier Hauptfiguren des ersten Teils. Im neusten Teil ist allerdings kein Hinweis auf sie zu entdecken, sowohl auf den Postern als auch in den Trailern.

Phantastische Tierwesen 3: Wo ist Katherine Waterstons Tina Goldstein in der Fantasy-Fortsetzung?

Schon bei der Veröffentlichung der Charakterposter sorgte Waterstons Abwesenheit für Aufsehen. Jede, wirklich jede Figur, die auch nur ansatzweise in dem Film auftaucht, hat eine eigene Ablichtung erhalten. Nur Waterston macht sich rar – auch in den bisherigen Trailern, die zur Tierwesen-Fortsetzung erschienen sind.

Hier könnt ihr den Trailer zu Phantastische Tierwesen 3 schauen:

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse - Trailer (Deutsch) HD

Auf Twitter teilen die Fans ihren Unmut und begeben sich auf Spurensuchen, um herauszufinden, warum Tina Goldstein in Phantastische Tierwesen 3 fehlt.

Wir haben die drei gängigsten Theorien zusammengefasst und stufen kurz ein, wie wahrscheinlich es ist, dass diese zutreffen.

Theorie 1: Katherine Waterston wurde von J.K. Rowling aus dem Film geschrieben

Waterston hat sich letztes Jahr im Juli gegen die transphoben Kommentare von Harry Potter-Schöpferin J.K Rowling ausgesprochen, wie damals u.a. IndieWire berichtete. Nun befürchten viele Fans, dass die Figur von Rowling deshalb aus dem dritten Tierwesen-Film geschrieben wurde.

Hierbei handelt es sich um pure Spekulation. Auch andere Beteiligte aus dem Potter-Kosmos haben Rowlings Aussagen widersprochen, so auch Steve Kloves, seines Zeichens Co-Autor von Phantastische Tierwesen 3.

Gegenüber Variety erklärte er:

Unsere Vielfalt ist unsere Stärke. In diesen herausfordernden Zeiten ist es wichtiger denn je, dass sich trans* und nicht-binäre Personen sicher und akzeptiert fühlen, so wie sie sind. Das sollte nicht zu viel verlangt sein.

Theorie 2: Katherine Waterston konnte aufgrund ihrer COVID-19-Erkranung nicht drehen

Letztes Jahr veröffentlichte die Associated Press ein Video, in dem Hollywood-Stars von ihrer COVID-19-Erkrankung erzählen. Unter ihnen befand sich auch Waterston, die im März 2020 erkrankte, als die Dreharbeiten zu Phantastische Tierwesen 3 starten sollten. Das ist jedoch nur bedingt eine Erklärung für ihr mögliches Fehlen.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Dreharbeiten verschoben, sodass die erste Klappe im September 2020 fiel. Schlussendlich haben wir als Außenstehende zu wenig Einblicke hinter die Kulissen des Blockbusters und erst recht in Waterstons Privatleben. Deshalb ist auch diese Theorie mit Vorsicht zu genießen.

Theorie 3: Katherine Waterston kehrt erst in Phantastische Tierwesen 4 zurück

Phantastische Tierwesen wurde als Filmreihe mit fünf Teilen geplant. Spätestens seit Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen ist aber klar, dass der Ableger nicht die finanziellen Erwartungen von Warner Bros. erfüllt. Damit einhergehend verlagert sich der Fokus mehr und mehr auf vertraute Figuren und Orte wie Dumbledore und Hogwarts, um an die Nostalgie der Harry Potter-Fans zu appellieren.

Selbst Newt Scamander, mit dem in Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind alles angefangen hat, ist inzwischen zur Nebenfigur geworden. Da sich die Reihe im Umbau befindet, kann es durchaus möglich sein, dass Tino Goldstein als Figur aus dem neusten Abenteuer herausgefallen ist und erst in Teil 4 oder 5 wieder in die Geschichte zurückkehrt. Oder es folgt eine überraschende Enthüllung in Teil 3.

Immerhin ist Waterstons Name in den von Warner Bros. veröffentlichten Credits zu entdecken, wie u.a. auf YouTube beim neusten Trailer nachgelesen werden kann:

The film features an ensemble cast, including Oscar winner Eddie Redmayne (“The Theory of Everything”), two-time Oscar nominee Jude Law (“Cold Mountain,” “The Talented Mr. Ripley”), Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, William Nadylam, Callum Turner, Jessica Williams, Victoria Yeates, Poppy Corby-Tuech, Fiona Glascott, Katherine Waterston, Maria Fernanda Cândido, Richard Coyle, Oliver Masucci, Valerie Pachner, and Mads Mikkelsen.

Im März 2022 starten einige spannende Serien, u.a. die 2. Staffel von Star Trek: Picard, Moon Knight aus dem Haus Marvel und das Epos Pachinko bei Apple TV+.

