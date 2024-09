Harry Potter-Serie sucht neuen Harry, Ron und Hermine: Das sind die Bedingungen für die Bewerbung

Die nächsten Harry Potter-Stars rücken in greifbare Nähe. Die Serien-Neuauflage hat ihr Casting gestartet und verrät im Bewerbungsaufruf schon interessante Details zum Remake.

Es ist so weit: Nachdem die vom Sender HBO produzierte Harry Potter Serie mit Showrunnerin Francesca Gardiner (His Dark Materials) und Regisseur Mark Mylod (The Menu) ihre kreativen Köpfe gefunden hat, kann nun auch das Casting der Neubesetzung beginnen. Und für das nächste Trio von Harry, Ron und Hermine gibt es bestimmte Auflagen, wenn man sich bewerben will.

Casting-Aufruf für den neuen Harry Potter: Diese Bedingungen muss der junge Serien-Cast erfüllen

Bisher waren die gesammelten Informationen zur neuen Harry Potter-Serie dünn gesät, doch das dürfte sich bald ändern, wenn mit dem Casting der neuen Besetzung Schauspielnägel mit Köpfen gemacht werden. Gestern fiel offiziell der Startschuss zur Schauspiel-Bewerbung für die ikonischen drei Hauptrollen von Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger.



Wie Deadline berichtet, müssen die neuen Jungstars, in sich in dem offenen Casting-Gesuch bewerben, dabei folgende Bedingungen erfüllen:

Kinder aus dem Vereinigten Königreich und Irland dürfen sich bewerben.

Die neuen Stars müssen im April 2025 zwischen 9 und 11 Jahren alt sein.

Die Produktion hat sich einem inklusiven, diversen Casting verschrieben. Soll heißen: Ethnizität, Geschlecht, Behinderungen, sexuelle Orientierung, Gender-Identität etc. sollten bei der Bewerbung für jeden Part keine Rolle spielen.

In der ersten Runde müssen Bewerbende ein selbstgefilmtes Vorsprechen einreichen und dabei mit ihrem natürlichen Akzent reden:

1. In einem ersten Video sollen die Kinder eine Kurzgeschichte oder ein Gedicht unter 30 Sekunden vortragen, das "nichts mit Harry Potter zu tun hat".

2. In einem zweiten persönlichen Video von bis zu 1 Minute Länge, sollen sie über sich sowie "ein Familienmitglied, Freunde oder Haustiere sprechen", die ihnen nahestehen.

Ausschließlich die Agentur Cast It Talent wickelt die Bewerbungen ab.

Die Auflagen für eine Harry Potter-Bewerbung geben nicht nur den zukünftigen Jungstars wichtige Hinweise. Der bei Warner Brothers Fanseite Wizarding World veröffentlichte Casting-Call verrät auch uns schon einiges. Zum Beispiel, dass zumindest das Hauptdarsteller:innen-Trio weiterhin aus Großbritannien (und Irland) stammen muss, nachdem auch für die Kinofilme ausschließlich britische oder irische Stars besetzt wurden.

Der Hinweis, dass die Kinder in sieben Monaten in Harry Potters Alter sein sollen, verweist außerdem auf einen konkreten Produktions- und Drehstart im April 2025. Auch um Daniel Radcliffe für Harry Potter und der Stein der Weisen zu finden, hatte es im Jahr 2000 sieben Monate gedauert. Er war beim ersten Film 11, seine Co-Stars Emma Watson und Rupert Grint jeweils 10 und 12 Jahre alt.

Wann startet die Harry Potter-Serie?

Der eigentliche Serienstart des Harry Potter-Remakes, die jedes Schuljahr bzw. Buch in einer eigenen Staffel verfilmen will, ist bei HBO für das Jahr 2026 angesetzt. Ein offizieller deutscher Sender ist für die Ausstrahlung noch nicht bekanntgegeben worden.

Die Serie soll sich dicht, wahrscheinlich sogar noch dichter als die Filme, an die Buchvorlagen halten. Das heißt: Änderungen, die sich ehemalige Harry Potter-Stars von der Serie wünschen, sind durchaus möglich.

Podcast: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten.

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?