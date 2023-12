Harry Potter-Star Gary Oldman geht hart mit seiner Leistung als Sirius Black ins Gericht: Rückblickend "hätte ich es anders gespielt"

Mehr als zehn Jahre nach dem Ende der Harry Potter-Filme gesteht Gary Oldman, dass er mit seiner eigenen Darstellung von Fan-Liebling Sirius Black unzufrieden ist.

In Harry Potter und der Gefangene von Askaban gab Gary Oldman seinen Einstand in die Zaubererwelt. Anschließend spielte er auch im vierten, fünften und achten Film Harrys Patenonkel Sirius Black, der zunächst als Bedrohung eingeführt wird, um dann zum Vater-Ersatz zu reifen. Doch während viele Fans seine Darstellung des Sirius feiern, kann Gary Oldman selbst seiner Performance rückblickend nicht viel Gutes abgewinnen.

Gary Oldman kritisiert sich selbst für seinen Harry Potter-Auftritt

Vom Bösewicht in Das fünfte Element über Commissioner Gordon in Christopher Nolans Dark Knight-Trilogie bis hin zu seiner oscarprämierten Performance als Churchill in Die dunkelste Stunde hat Gary Oldman viele erinnerungswürdige Rollen gespielt. Harry Potter-Fans werden ihn natürlich auf ewig mit Sirius Black in Verbindung bringen. Im Podcast Happy Sad Confused (Minute 15) reflektierte der Schauspieler seinen dortigen Auftritt allerdings sehr nüchtern.

Warner Gary Oldman als Sirius Black in Harry Potter

Ich denke, meine Arbeit darin ist sehr mittelmäßig. Das tue ich wirklich. Wenn ich wie Alan [Rickman als Professor Snape] die Bücher gelesen hätte und gewusst hätte, was kommt, wäre ich vielleicht einen Schritt voraus gewesen. Ich glaube wirklich, dann hätte ich es anders gespielt.

Generell ist Gary Oldman der Ansicht, dass man als Schauspieler immer weiter wachsen sollte. Und da der letzte Harry Potter-Film mittlerweile zwölf Jahre zurückliegt, sollte der englische Charakter-Darsteller mittlerweile einiges an Wachstum hinter sich gebracht haben:

Würde ich mich hinsetzen und selbst ansehen und dann sagen 'Mein Gott, bin ich großartig', wäre das ein sehr trauriger Tag. Weil ich jedes nächste Projekt noch besser machen will als das vorige.

Von Sirius Black gerettet: Gary Oldman wird Harry Potter immer dankbar sein

Erst vor einigen Wochen hatte Gary Oldman in der Drew Barrymore Show auf seine Karriere zurückgeblickt und erklärt, dass seine Rollen in Batman und Harry Potter ihn "gerettet" hatten: Denn als geschiedener Vater Anfang 40 boten sie ihm die Möglichkeit in seinem Heimatland zu drehen statt lange Reisen zu fernen Drehorten anzutreten. Noch dazu "mit dem geringsten Arbeitsaufwand und für das größtmögliche Geld".

Warner Sirius Black (Gary Oldman) in Harry Potter 3

Seine Familie hat ihm das sicherlich gedankt. Genau wie die Potterheads und Gary Oldman-Fan Daniel Radcliffe, die anders als der Star mit seiner Sirius-Darstellung sehr glücklich waren.

Wenn ihr euch selbst nochmal ein Bild davon machen wollt, ob Oldman die Rolle gut ausfüllt, könnt ihr das momentan bei Amazon Prime * tun. Außerdem könnt ihr Gary Oldman aktuell in der 3. Staffel der gefeierten Krimi-Serie Slow Horses - Ein Fall für Jackson Lamb erleben. In der Harry Potter-Serie wird in ein paar Jahren dann sicher ein neuer Schauspieler in die Rolle des Sirius Black schlüpfen.

