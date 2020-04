Haus des Geldes-Ersatz: Neue Netflix-Serie taucht in dunkle Geheimnisse ein

Haus des Geldes-Fans sollten sich White Lines vormerken. Zu der neuen Netflix-Serie vom Schöpfer des spanischen Hits ist jetzt ein Trailer erschienen, der Lust auf mehr macht.

Bei Netflix ist zuletzt die 4. Staffel von Haus des Geldes erschienen. Die spanische Serie von Showrunner Álex Pina hat sich für den Streaming-Dienst mittlerweile zu einem der größten Hits entwickelt und zieht eine riesige Anzahl an Zuschauern in den Bann. Wer schon alle Folgen von Haus des Geldes durchgesuchtet hat, darf sich schon bald auf interessantes Alternativprogramm freuen.

Von Haus des Geldes-Schöpfer Álex Pina kommt für Netflix im Mai die neue Serie White Lines, die ebenfalls aufregende Spannung verspricht. Dazu ist jetzt ein erster Trailer erschienen, den ihr euch ganz oben und etwas weiter unten anschauen könnt.

In White Lines führt eine Leiche in eine düstere Vergangenheit

White Lines unterscheidet sich deutlich von der Heist-Struktur aus Haus des Geldes. In Álex Pinas neuer Netflix-Serie, die überwiegend mit englischsprachigen Stars gedreht wurde, wird die Leiche eines gefeierten DJs aus Manchester 20 Jahre nach ihrem Verschwinden gefunden.

Um herauszufinden, was damals passiert ist, reist die Schwester des Toten nach Ibiza, um in die abgründige Vergangenheit ihres Bruders einzutauchen. In der exotischen Partyszene auf der Insel stößt sie schließlich auf dunkle Geheimnisse.

Der Trailer zu Netflix' White Lines

White Lines - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Im Trailer wird auch der Starttermin der Serie enthüllt. Die 10 Folgen von White Lines stehen für Netflix-Abonnenten ab dem 15. Mai 2020 zum Streamen bereit.

