Haus des Geldes-Remake bei Netflix: Ein fast vergessener Serien-Star fixt uns richtig an

Die Besetzung von Netflix' neuer Haus des Geldes-Serie wurde verkündet und verführt uns mit bekannten Stars, z.B. aus Lost, zu einer fast widerwilligen Vorfreude.

Dass Netflix eine Neuauflage der spanischen Serie Haus des Geldes plant, ist schon seit Dezember 2020 bekannt. Erschaffen wird ein südkoreanisches Haus des Geldes Remake. Die Wiederverwertung einer der erfolgreichsten internationalen Serien ist naheliegend, aber auf den ersten Blick auch wenig kreativ.

Die finale 5. Staffel von Haus des Geldes, also der Originalserie, kommt dieses Jahr - das Remake steht für voraussichtlich Ende 2021/Anfang 2022 in den Startlöchern. Vorfreude hatten wir für das augenscheinliche Copy-Paste-Projekt bislang wenig übrig. Nach Netflix' Verkündung der neuen Besetzung mit bekannten Gesichtern sind wir nun aber doch fast gegen unseren Willen angefixt.

Von wegen Lost: Die Stars im Haus des Geldes-Remakes sind große Namen

Wie What's on Netflix berichtete, ist der Serien-Cast des koreanischen Haus des Geldes-Remake bei Netflix mittlerweile komplett. Der neue Banküberfall samt Geiselnahme und Unterhandlungen kann also beginnen - und zwar zu unserer Freude mit einem Star aus Lost: Yunjin Kim wird von Sun zur Inspectora.

© Netflix / ABC Haus des Geldes: die alte und die Remake-Inspectora

Die südkoreanische Darstellerin Yunjin Kim zählte in 6 Staffeln Lost zu den wichtigsten Figuren und mauserte sich von der kleinlauten Ehefrau zur selbstbewussten Team-Spielerin. Auch wenn es hierzulande zwischendurch eher ruhig um den Star geworden war, scheint die Netflix-Besetzung als knallharte Polizistin, die im Original von Itziar Ituño verkörpert wird, wie der nächste logische Schritt.

Yunjin Kim ist zudem nicht das einzige bekannte Gesicht: Selbst wer sich beim Film- und Serien-Schauen nicht allzu häufig in koreanische Gefilde vorwagt, dürfte so manchen Star im Haus des Geldes-Remake schon mal gesehen haben:

Haus des Geldes-Remake: Der neue Neflix-Cast

© Netflix © Netflix © Netflix

Dass Netflix für das Remake von Haus des Geldes auf große Namen und bekannte Darsteller zurückgreift, muss natürlich nicht gleichbedeutend mit einem neuen Serien-Erfolg sein. Doch die Vorfreude (und internationale Zuschauerschaft) steigert das im Vorfeld durchaus.

Wie wird das koreanische Haus des Geldes-Remake bei Netflix aussehen?

Wie nah sich das koreanische Haus des Geldes an die Vorlage halten wird, ist bislang nicht bekannt. Der spanische Serienschöpfer Álex Pina ist bei der Neuauflage nicht mit an Bord, ließ aber verlautbaren:

Koreanische Kreative haben seit Jahren ihre eigene Sprache und audiovisuelle Kultur entwickelt. Wie wir [von Haus des Geldes] überschreiten sie kulturelle Grenzen [...] insbesondere bei jungen Menschen. [...] Die Handlung auf die koreanische Halbinsel zu verlegen, ist ein Meilenstein, über den ich wirklich erfreut bin.

Statt den zweiten Haus des Geldes-Besuch am andern Ende der Welt von vornherein abzuschreiben, sollten wir also lieber gespannt darauf warten, wie ein genialer Heist in Korea über die Bühne geht.

Podcast für Haus des Geldes-Fans: Lohnt sich Staffel 4?

In dieser Minifolge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - prüfen wir nach unserem allgemeineren Podcast zu spanischen Netflix-Serien ganz konkret die 4. Staffel von Haus des Geldes auf Herz und Nieren:

Wir nehmen uns Stärken und Schwächen der vierten Season Haus des Geldes vor, die ganz bestimmt nicht langweilig ist, bevor wir über mögliche Wendungen in Staffel 5 der Netflix-Serie spekulieren.



