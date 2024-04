Heißes Gerücht: Nach Star Wars und Star Trek dreht J.J. Abrams sein eigenes Zurück in die Zukunft

Was macht eigentlich J.J. Abrams? Nachdem er Star Wars und Star Trek im Kino wiederbelebt hat, könnte er nun seine eigene Version des Sci-Fi-Meisterwerks Zurück in die Zukunft drehen.

Seit Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers hat J.J. Abrams keinen neuen Film gedreht. Das ist eine beachtlich lange Zeit, wenn man bedenkt, dass sich der Filmemacher in den 2010er Jahren kaum vor Blockbuster-Angeboten retten konnte. Jetzt gibt es ein heißes Gerücht, das Fans des Hollywood-Regisseurs aufhorchen lässt.

Angeblich arbeitet Abrams an einem neuen Science-Fiction-Film, der unter dem Dach von Warner Bros. entsteht und eine legendäre Filmreihe zum Vorbild haben soll: Zurück in die Zukunft. Das Gerücht geht sogar noch weiter: Niemand Geringeres als Dune 2-Star Timothée Chalamet wird mit dem Projekt in Verbindung gebracht.

Star Wars und Star Trek hat J.J. Abrams durchgespielt: Jetzt kommt seine eigene Version von Zurück in die Zukunft

Doch der Reihe nach: Woher kommt das Gerücht überhaupt? Letzte Woche tauchte das Projekt in einem Bericht von Giant Freaking Robot auf. Die Seite ist dafür bekannt, sehr verlockenden Infos zu möglichen Filmprojekten zu bringen. Oft erweisen sich diese Gerüchte aber genau als solche: Gerüchte. Nichts steckt dahinter.

Was die Sache im Fall von Abrams' neuem Film interessanter macht: Auch der in der Regel verlässliche Scooper Daniel Richtman hat auf seiner Patreon-Seite einen Beitrag geteilt, der sich um das geheimnisvolle Projekt dreht. Wichtig: Bei dem von Abrams geplanten Film handelt sich um kein Reboot oder Remake von Zurück in die Zukunft.

Stattdessen wird der Film als eine Hommage an die von Robert Zemeckis inszenierte Trilogie umschrieben. Das passt zu Abrams' Filmografie. Bereits mit Super 8 inszenierte er eine Liebeserklärung an das Sci-Fi-Kino von Steven Spielberg. Die Geschichte seines neuen Films soll sich um einen jungen Mann drehen, der durch die Zeit reist.

Zurück in die Zukunft à la J.J. Abrams: Das Gerücht ist mit Vorsicht zu genießen, klingt aber definitiv plausibel

Ist das Gerücht jetzt wahr oder nicht? World of Reel hat bei Vertreter:innen von Warner Bros. nachgefragt. Eine offizielle Bestätigung blieb jedoch aus. Dennoch ist es sehr plausibel, dass ein entsprechendes Projekt bei Warner hinter verschlossenen Türen entwickelt wird. Nicht zuletzt aufgrund der Chalamet-Verbindung.

Warner Bros. Timothée Chalamet in Dune

Chalamet hat zwei der größten Warner-Hits der vergangenen Monate angeführt. Neben Dune: Part Two gehört dazu das Fantasy-Musical Wonka. Wie Variety im März 2024 berichtete, hat Chalamet einen Deal mit Warner unterschrieben, dass er weitere Filme mit dem Studio entwickelt, produziert und in diesen als Schauspieler auftritt.

Warner setzt große Hoffnungen in Chalamet als Hollywood-Star, der die Menschen in der nächsten Dekade ins Kino lockt. Was gibt es Besseres, um diesen Status auszubauen, als ihn mit einem der Blockbuster-Regisseure schlechthin zu paaren? Und das auch noch bei einem Film, der sich vor einem der beliebtesten Filme überhaupt verbeugt.

