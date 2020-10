The Witcher Staffel 2 - Neues Bild zeigt: Die peinliche Nilfgaard-Rüstung wurde korrigiert

Die Nilfgaard-Rüstungen für die 2. Staffel von The Witcher wurden neu designt. Ein Set-Foto zeigt erstmals, wie die Kurskorrektur in der Netflix-Serie mit Henry Cavill aussieht.

Egal, was die Zuschauer von der 1. Staffel The Witcher halten: So gut wie alle konnten sich darauf einigen, dass die Rüstungen der Soldaten aus Nilfgaard extrem peinlich aussehen. An dieser Stelle erspare ich euch Lesern die anatomischen Vergleiche, welche die Lederwulst-artigen Rüstungen im vergangenen Jahr hervorriefen.

Doch es gibt gute Nachrichten: Lauren Schmidt-Hissrich versprach ein Re-Design für Staffel 2. Ein inoffizielles Setfoto zeigt nun erstmals, wie die neuen Nilfgaard-Rüstungen in The Witcher aussehen. Schaut euch das Bild weiter unten an.

The Witcher Staffel 2: Das neue Design der Nilfgaard-Rüstungen

Die allseits bekannten Witcher-Spione von Redanian Intelligence brachten das erste Bild der neuen Rüstungen ans Licht. Darauf sehen wir den aus der 1. Staffel bekannten Cahir (Eamon Farren). Hier seht ihr den schwarz-goldenen Harnisch:

Während die ursprüngliche Rüstung eher an ein Alien erinnerte, folgt der neue Nilfgaard-Look offensichtlich den Vorbildern der europäischen Geschichte.

Außerdem wurde Cahirs Helm verändert. Dieser ähnelt nun der Beschreibung des schwarzen Ritters in den Büchern, wo er einen Helm mit den Flügeln eines Raubvogels trägt. Ebenfalls im Bild: Zauberin Fringilla Vigo (Mimi Ndiweni), die ein neues Kostüm trägt. (Holt euch die Bestseller-Vorlage von Andrzej Sapkowski *)

In einem anderen Artikel teilte Redanian Intelligence weitere Bilder vom Set, allerdings sei hier vor möglicher Spoiler-Gefahr gewarnt. Falls ihr Spoiler-frei durch die Hexer-Welt schreiten wollt, dann lest unseren Artikel mit allen wichtigen Infos über The Witcher Staffel 2. Darin findet ihr auch erste offizielle Bilder von Geralt, Yennefer und Ciri aus den neuen Folgen.

Wann startet The Witcher Staffel 2?

Die Dreharbeiten der Fantasy-Serie mit Henry Cavill schreiten voran. Doch Fans müssen sich gedulden. Die 2. Staffel erscheint frühestens im August 2021 bei Netflix. Sie wird erneut 8 Episoden umfassen.

Podcast für The Witcher-Fans: Was passiert Staffel 2?

Warum The Witcher in Staffel 2 sein volles Potenzial erst so richtig entfalten kann, erfahrt ihr im Moviepilot-Podcast Streamgestöber:

Wir diskutieren im Podcast über unsere Highlights und Kritik an Staffel 1 und worauf wir uns in Staffel 2 der Netflix-Serie am meisten freuen. Wo geht es mit Ciri, Yennefer und Geralt hin und welche Geschichten und Figuren aus den Büchern werden einfließen?



Was haltet ihr von den neuen Rüstungen von Nilfgaard?