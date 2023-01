Henry Cavill hat magische Wirkung auf Hündin – in unfassbar süßem Video reagiert die Bulldogge nur auf den The Witcher-Star

Henry Cavill kann sich trotz The Witcher-Austritt immer auf seine Fans verlassen. Das zeigt jetzt auch ein rührendes TikTok-Video mit einer äußerst loyalen Bulldogge.

In den letzten Wochen schien Henry Cavills Karriere über Nacht zu implodieren. Nach dem The Witcher-Ausstieg und der Superman-Absage ist es für den Star sicher tröstlich zu wissen, dass ihn zumindest seine Fans nie verlassen werden. Das zeigt jetzt ein skurriles TikTok-Video mit einem Hund, der nach Stimme und Konterfei des Schauspielers geradezu süchtig ist.

The Witcher und Superman sind für Henry Cavill egal, solange es solche Fans gibt

Das Video der TikTok-Userin Heather Land zeigt ihre französische Bulldogge Rory, die im TV diverse Filme und Serien mit Henry Cavill sieht. Seine Stimme und sein Gesicht in The Witcher oder Die Tudors scheinen die Hündin unwiderstehlich anzuziehen. Nur einen seiner Auftritte straft sie mit Missachtung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dabei handelt es sich um seine Rolle in Monte Cristo. Ein genauer Grund lässt sich dafür nicht feststellen. Vielleicht war der Bulldogge sein Part zu unbedeutend. Interessanterweise lässt sie sich ansonsten aber nicht im Mindesten von Cavills Konterfei ablenken.

Immerhin versucht Rorys Besitzerin auch, sie mit Matt Smiths Daemon aus House of the Dragon in die Irre zu führen, dessen Frisur der des Netflix-Geralts ähnlich sieht. Aber nichts da, nur der echte Henry Cavill ist die Verehrung wert. Auch wenn DC es nicht einsehen will.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Januar bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Januar bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind die heiß erwartete Spieleverfilmung The Last of Us, viel Horror und Krimis, die Vikings-Rückkehr Valhalla Staffel 2 und eine abgedrehte Komödie mit Harrison Ford.



