Henry Cavills Witcher-Ersatz ist keine Notlösung – Liam Hemsworth war schon vor 5 Jahren Favorit für die Netflix-Rolle

Eine Schockwelle bebte durch die Fangemeinde der Netflix-Serie The Witcher, als Henry Cavills Ausstieg bekannt wurde. Liam Hemsworth als sein Ersatz ist nicht so überraschend, wie ihr denkt.

The Witcher-Fans wurden Ende Oktober vor vollendete Tatsachen gestellt: Henry Cavill steigt nach Staffel 3 als Geralt von Riva aus Netflix' The Witcher aus und sein Ersatz ab Staffel 4 ist Liam Hemsworth.

Jetzt ist klar: Weder Cavills Ausstieg noch Hemsworths Einstieg sind Schnellschüsse, sondern schon länger angedacht.

Statt Henry Cavill: Liam Hemsworth wäre vor 5 Jahren schon fast zu Geralt von Riva geworden

Henry Cavill war seit Staffel 2 mit den Entscheidungen der Serien-Verantwortlichen von The Witcher unglücklich. Insider und besonders akribisch informierte Serien-Fans wissen, dass er ein riesiger Fan der The Witcher-Bücher * und Spiele ist. Unter anderem davon hätte seiner Meinung nach mehr in die Serien einfließen sollen.

© Netflix Henry Cavill in The Witcher

Wie unbenannte Quellen dem The Witcher-Newsportal Redanian Intelligence verraten, fanden bereits im Sommer die Aus- und Einstiegsgespräche statt. Da war die Produktion von Staffel 3 noch gar nicht abgeschlossen.

Weder musste ein intensiver Casting-Prozess angestoßen werden, noch handelt es sich bei Liam Hemsworths Übernahme um einen panischen Schnellschuss. Wie Redanian Intelligence berichtet, war Liam Hemsworth schon beim ursprünglichen Geralt von Riva-Casting 2018 unter den Favoriten für die Rolle.

Die Serien-Macher:innen konnten sich Liam Hemsworth offenbar von Beginn an als Geralt von Riva in ihrer Interpretation der The Witcher-Welt vorstellen. Das sind beruhigende Neuigkeiten für Fans, die Hemsworth als blassen Lückbüßer befürchten.

Liam Hemsworths Karriere ist seit Independence Day 2: Wiederkehr nicht mehr wirklich angesprungen. Trotz der Hauptrolle in dem Blockbuster, seinen Parts in Die Tribute von Panem und der The Expendables-Reihe ist er immer noch am besten als Chris Hemsworths kleiner Bruder bekannt.

© 20th Century Fox Liam Hemsworth in Independence Day 2

Es hätte bestimmt angenehmere Karriere-Boosts gegeben, als den beliebten Henry Cavill als Geralt von Riva zu beerben. Wenn die 4. Staffel The Witcher im Dezember 2024 startet, kann er beweisen, wie gut ihm platinblonde Haare und gelbe Augen stehen.

Bevor wir die 3. und letzte Staffel mit Henry Cavill voraussichtlich im Sommer 2023 zu sehen bekommen, liefert Netflix diesen Dezember das Live-Action-Prequel The Witcher: Blood Origin.

