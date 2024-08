Henry Cavills wohl schlechteste Rolle erobert die Netflix-Charts: Für den Action-Film musste er seine Muskeln verlieren

Vor seiner Rolle als Superman war Henry Cavill an der Seite von Bruce Willis in einem Action-Film zu sehen, der nur wenig Fans begeistern konnte. Genau dieser erobert gerade die Netflix-Charts.

Genau ein Jahr, bevor sich Henry Cavill das erste Mal das ikonische blau-rote Cape des Man of Steel überwarf, feierte der Schauspieler den wohl größten Flop seiner Karriere ‒ zumindest, wenn wir uns die Wertung der Moviepilot-Community und andere Kritiken anschauen. Ausgerechnet dieser Film stürmt jedoch aktuell die Netflix-Charts. Die Rede ist von The Cold Light of Day. Gerade belegt er schon Platz 2 in der Film-Top-10.

Action-Flop The Cold Light of Day mit Henry Cavill stürmt die Netflix-Charts: Darum geht's

In The Cold Light of Day schlüpft Cavill in die Rolle des jungen Will, der beim Segelurlaub von einem Anschlag überrascht wird, bei welchem seine Familie spurlos verschwindet. In letzter Sekunde wird er vor seinem Vater Martin (Bruce Willis) gerettet, der ihm eröffnet, dass er als Geheimagent eine zweite Identität führt.

Plötzlich muss Will all seinen Mut zusammennehmen und sich auf eine gefährliche Mission begeben, die mit einer Verschwörung unbekannten Ausmaßes zusammenhängt.

Concorde Bruce Willis und Henry Cavill in The Cold Light of Day

Der Action-Film kommt bei der Moviepilot-Community gerade mal auf eine Wertung von 4,9 von 10 Punkten. Schlechter abgeschnitten hat da nur Hellraiser: Hellworld aus dem Jahr 2005, der auf eine Wertung von 4,2 von 10 Punkten kommt. Da Cavill darin jedoch keine Hauptrolle innehatte, können wir den Film wohl geflissentlich unter den Tisch fallen lassen.

Bei Rotten Tomatoes sieht es für den Action-Thriller nicht weniger rosig aus: Hier kommt The Cold Light of Day auf einen vernichtenden Presse-Score von 4 Prozent! Das Publikum ist mit 29 Prozent nur unwesentlich gnädiger.

Henry Cavill musste für The Cold Light of Day seine Action-Talente vergessen

Wie Henry Cavill im Behind the Scenes-Material des Films erklärte, ist es ihm gar nicht so leicht gefallen, die Rolle des ungeschickten Will zu verkörpern. Während er für frühere Rollen ‒ wie etwa für seinen vorherigen Film Krieg der Götter ‒ häufig gefragt wurde, sich fit zu halten, waren seine Vorgaben für The Cold Light of Day das genaue Gegenteil:

Ich sollte so viel trinken wie möglich, so viel essen wie möglich, um in kürzester Zeit so durchschnittlich und normal wie möglich zu werden, weil ich gerade von diesem anderen Job kam. Die Anweisung war: Sei weniger kompetent, laufe mit weniger Balance.

In einer Stressituation war meine letzte Rolle jemand, der perfekt darauf reagiert. Aber Will reagiert überhaupt nicht auf die Art und Weise. Er versucht zu überleben und überlebt nur aus schierem Glück heraus.

Ihr könnt euch den unbeholfenen Henry Cavill aktuell in The Cold Light of Day auf Netflix anschauen und selbst beurteilen, ob es sich dabei um seine schlechteste Hauptrolle handelt.

