Saruman in Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie? Fans sind überzeugt, ihn im neuen Ringe der Macht-Video entdeckt zu haben

Amazons Serie Die Ringe der Macht hat schon einige Figuren zurückgebracht, die wir aus den Herr der Ringe-Filmen kennen. Nun haben Fans auch den Zauberer Saruman erspäht, glauben sie.

Einen Monat vor dem Start von Staffel 2 verwöhnt Amazon die Fans von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht fast täglich mit neuen Einblicken in die kommenden acht Folgen der Fantasy-Serie. Auf den Staffel 2-Trailer vor einer Woche folgten ein Making-of zu neuen Kreaturen sowie weitere kurze Teaser mit neuem Videomaterial. In einem solchen Video wurde jetzt auch eine neue Figur enthüllt, die frappierend an Gandalfs Zauberer-Kollegen Saruman erinnert.

Noch ein Zauberer in Staffel 2 von Die Ringe der Macht: Spielt Ciarán Hinds Saruman?

Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie wird Saurons Aufstieg zur Macht mithilfe der neu geschmiedeten Ringe der Macht zeigen. Im Zuge dessen stoßen viele Neuzugänge zur Besetzung.

Einige davon, wie Schiffsbauer Círdan, wurden bereits der Öffentlichkeit vorgestellt. Andere, wie die Figur des nordirischen Schauspielers Ciarán Hinds (Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2) blieben bisher namenlos. Ein neues kurzes Promo-Video gewährte jetzt allerdings den ersten Blick auf den Darsteller in seiner Rolle – und veranlasste Fans in den Kommentaren zu lauten "Saruman!"-Ausrufen. Aber urteilt selbst (bei Sekunde 10):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das helle Gewand, die buschigen Augenbrauen, das lange Haar und die besondere Bart-Zeichnung: Viele Herr der Ringe-Fans sehen bei Ciarán Hinds eine große Ähnlichkeit zu Saruman-Darsteller Christopher Lee, der die ikonische Rolle in Peter Jacksons Mittelerde-Filmen verkörpert hatte:

Warner/Amazon Herr der Ringe-Stars: Christopher Lee als Saruman im Vergleich zu Ciarán Hinds

Während wir nach Staffel 1 noch auf die Bestätigung warten, ob der Fremde wirklich Gandalf ist, scheint Amazon schon den nächsten Zauberer in Stellung zu bringen. Fünf Istari gab es bei Tolkien. Saruman der Weiße führte den Orden der Zauberer an, zu dem weiterhin der Graue (Gandalf), die zwei Blauen (Namenlosen) und der Braune (Radagast) gehören.

Bei Tolkien tauchen die fünf Istari erst im Dritten Zeitalter auf. Die Amazon-Serie scheint die Zauberer aber schon im Zweiten Zeitalter in die Serienhandlung einzuführen. Erst spät, während Frodos Zeit, wandte Saruman sich dem Bösen zu und wurde in Der Herr der Ringe: Die zwei Türme mit seinen Orks und Uruk-hai zum großen Gegner für Rohan. Das heißt, wenn Ciarán Hinds wirklich Saruman spielt, müsste er in Staffel 2 von Die Ringe der Macht noch mit den Elben gegen Sauron kämpfen.

Wann startet Staffel 2 von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

Amazons Herr der Ringe-Serie kehrt am Donnerstag, dem 29. August 2024, zu Prime zurück und zeigt ihre restlichen Folgen anschließend wöchentlich. Wie schon Staffel 1 umfasst auch die zweite Season wieder acht Episoden.

Podcast mit Die Ringe der Macht: Die 15 besten Serienstarts im August bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im August, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im August umfassen Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie ebenso wie das Netflix-Finale von The Umbrella Academy. Außerdem kehrt mit The Bear eine der besten Serien der letzten Jahre zurück und Batman sowie der Terminator mische den Monat ebenfalls auf.