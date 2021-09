Herr der Ringe-Fans können feiern: Amazons Serie will eines der besten Film-Elemente zurückbringen

Dass Amazons Herr der Ringe-Serie offenbar eines der beliebtesten Film-Elemente wiederbeleben will, ist eine überraschende Wendung, nachdem die Produktion zuletzt sehr eigene Wege ging.

Der Herr der Ringe startet in einem Jahr am 2. September 2022 als Serie bei Amazon Prime. Die Vorfreude ist groß, auch wenn sich Fans der Film-Trilogie damit anfreunden müssen, dass die Serie vieles anders machen wird. Aber offenbar nicht alles. Denn nun dürfte uns ein musikalisches Wiedersehen bzw. -hören erwarten.

Herr der Ringe-Serie will Film-Komponist Howard Shore zurückhaben

Mehrere Quellen von Deadline bis zu The One Ring verkündeten gestern die aufregenden Neuigkeiten: Herr der Ringe-Komponist Howard Shore darf anscheinend nach Mittelerde zurück. Ob seine Beteilung noch im Gespräch oder längst unter Dach und Fach ist, darüber gehen die Berichte auseinander. Doch seinen Namen erneut mit Tolkiens Welt zu verknüpfen, klingt nach einem genialen Schachzug.

Weder vor noch hinter der Kamera hatte Amazons Herr der Ringe-Serie bisher allzu augenfällige Gemeinsamkeiten mit Peter Jacksons gefeierter Trilogie. Zwergen wurde sogar eher eine Game of Thrones-Ähnlichkeit unterstellt. Lediglich Kenner:innen freuten sich über die erneute Beteilung von Mittelerde-Künstler John Howe, aber ansonsten ging die Serie größtenteils ihren eigenen Weg.

Uns sollte klar sein, dass eine gewisse Eigenständigkeit für den Tolkien-Neustart tausende Jahren vor Frodos Zeit durchaus wichtig ist. Zugleich sorgte die Abkehr von Neuseeland als Herr der Ringe-Drehort ab Staffel 2 und der anstehende Umzug nach Schottland aber zuletzt für einiges Kopfschütteln, nicht nur bei Elijah Wood. Doch eine Verpflichtung von Howard Shore könnte nun den idealen musikalischen Brückenschlag zwischen Altem und Neuen liefern.

Amazons Herr der Ringe-Soundtrack verspricht: Alte Klänge samt neuer Verstärkung

Schließlich ist die Herr der Ringe-Musik * Kult und dürfte in jedem Filmfan intensive Gefühle wachrufen, sei es nun durch die Gemütlichkeit des Auenlandes oder das Gänsehaut-Kribbeln der Schwarzen Reiter. Nicht umsonst gewann Howard Shore drei Oscars (für den Soundtrack von Teil 1 und Teil 3, sowie das Lied "Into the West").

Wenn wir Fellowship of Fans glauben, die in der Vergangenheit schon mehrere Scoops zur Herr der Ringe-Serie landeten, wird Howard Shore aber nicht allein für den neuen Serien-Soundtrack verantwortlich sein. Stattdessen soll es zwei Komponisten geben. Amazon wird Shore offenbar einen der gefeiertsten Serien-Komponisten unserer Zeit zur Seite stellen: Bear McCreary.

Als Musiker verdiente sich Bear McCreary seine Lorbeeren mit Serien wie The Walking Dead, Black Sails, Outlander und Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. und steuert mittlerweile auch regelmäßig Klänge zu großen Kinofilmen wie Godzilla 2: King of the Monsters bei. Ihn als Mann der Stunde mit dem alteingesessenen musikalischen Tolkien-Ass Howard Shore zusammenzustecken, dürfte eine spannende Verschmelzung der klassischen Sounds mit neuen Elemente ergeben. Wir spitzen schon mal gespannt die Ohren.

