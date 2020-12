Herr der Ringe-Kracher: 20 (!) neue Gesichter auf einen Schlag für Amazon-Serie

Neue Hobbits, Elben und Zwerge für die Herr der Ringe-Serie von Amazon Prime. 20 Darsteller/innen auf einen Schlag sind für die Serie bekannt.

In einer Pressemitteilung hat Amazon 20 neue Darsteller und Darstellerinnen für die Der Herr der Ringe-Serie verkündet. Die Produktion der neuen Tolkien-Verfilmung läuft derzeit in Neuseeland, wie einst der Dreh der Herr der Ringe- und Hobbit-Filme.

20 künftige Hobbits, Elben, Menschen und Zwerge für die Herr der Ringe-Serie von Amazon

Wie Amazon angibt, stammen die neuen Darsteller/innen aus 5 verschiedenen Ländern. Der bekannteste in dem noch etwas unübersichtlichen Feld ist sicher Peter Mullan, den ihr aus Children of Men oder auch der Serie Top of the Lake kennt.

Ansonsten sind das alles noch eher unbefleckte Namen. Aber das war einst bei den Filmen genauso. (Warum die unbekannten Darsteller ein Segen für Herr der Ringe sind):

Einige der neuen Herr der Ringe-Darsteller/innen in der Bilder-Galerie

Die Figuren, die die neuen Darstellenden verkörpern sollen, sind noch nicht bekannt. Hier haben wir 9 Figuren herausgesucht, die in der Herr der Ringe-Serie vorkommen könnten.

Showrunner über Cast: Herr der Ringe "ist eine Familie"

Der Mitteilung von Amazon ist ein Statement der beiden Showrunner der Serie J.D. Payne und Patrick McKay beigelegt:

Die Welt, die von J.R.R. Tolkien geschaffen wurde, ist episch, vielfältig und mit ganz viel Herzblut gestaltet.

Diese außergewöhnlich talentierten Darsteller aus der ganzen Welt stellen den Höhepunkt einer mehrjährigen Suche nach brillanten und einzigartigen Künstlern dar, um diese Welt neu zum Leben zu erwecken.

Die internationale Besetzung der Der Herr der Ringe-Serie von Amazon Studios ist mehr als nur ein Ensemble – sie ist eine Familie. Wir freuen uns, jeden einzelnen in Mittelerde willkommen zu heißen

J.A. Bayona führt Regie bei den Folgen: Lest hier alles zur Herr der Ringe-Serie.

Der Start des gigantischen Serie ist für 2021 angesetzt. Ob der angepeilte Zeitraum eingehalten werden kann, ist derzeit ab fraglich.

Was erwartet ihr von der Serie?