Herr der Ringe-Serie: Neuer Darsteller sieht Figur aus Film-Trilogie verblüffend ähnlich

Die Herr der Ringe-Serie von Amazon hat dem Cast offenbar einen neuen Schauspieler hinzugefügt und der hat eine erstaunliche Ähnlichkeit mit einem der alten Darsteller aus Peter Jacksons Film-Trilogie.

Der Herr der Ringe soll 2021 als neue Serie zu Amazon Prime kommen. Anfang des Jahres wurde uns von dem Streaming-Dienst die Besetzung verkündet. Doch dass auch jetzt noch Schauspieler zum Cast stoßen, beweist das Auftauchen eines neuen Darstellers. Und zwar eines, der einer Figur aus Der Herr der Ringe: Die Gefährten sehr ähnelt. Kann das Zufall sein?



Spielt der neu Besetzte in der Herr der Ringe-Serie eine bekannte Figur?

Alles, was wir zur Herr der Ringe-Serie wissen, ist dass sie im Zweiten Zeitalter von Mittelerde, also lange vor Frodo, Aragorn und Co. spielen wird. Doch obwohl tausende Jahre zwischen den Gefährten und den neuen Hauptfiguren liegen, sind uns Figuren-Rückkehrer gewiss. Dank sei den unsterblichen Elben.



Offiziell bestätigt ist bislang nur das Wiedersehen mit einer jungen Galadriel. Doch gerüchteweise sollen auch Sauron und Elrond wieder Auftritte haben. Dass es nicht allein bei ihrer Rückkehr bleiben muss, zeigt nun die Theorie zu einer Neubesetzung.



Vor kurzem ließ sich der Schauspieler Augustus Prew (About a Boy) mit dem halben offiziellen Cast der Herr der Ringe-Serie ablichten. Da er sich zudem seit drei Monaten in Neuseeland aufhält, müsste es schon ein großer Zufall sein, wenn er nicht insgeheim zur Besetzung dazugestoßen ist und fleißig mitdreht.

Noch spannender als der neue Darsteller der in Neuseeland ausspionierten Besetzung ist allerdings der Umstand, wen er spielen könnte. Seine potenzielle Rolle war in unserer Überlegung zu 9 möglichen Figuren-Rückkehrern nämlich noch nicht enthalten.

Holt die Herr der Ringe-Serie Ringträger Gil-galad zurück?

Mehrere Herr der Ringe-Fanseiten attestieren Augustus Prew eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Elben-König Gil-galad, der in Peter Jacksons Der Herr der Ringe: Die Gefährten von Mark Ferguson verkörpert wurde.

Gil-galad war ein hoher König der Elben und erster Träger eines der drei Elben-Ringe. Er kämpfte im Bündnis von Elben und Menschen am Ende des Zweiten Zeitalters gegen Sauron, fiel aber in der Schlacht von Dagorlad, woraufhin sein mächtiger Ring der Luft an Elrond (Hugo Weaving) ging und in Bruchtal sicher aufbewahrt wurde.

Im Herr der Ringe-Intro von Die Gefährten sehen wir Gil-galads erste Verkörperung nur recht verschwommen im Hintergrund bei der Erzählung zu den drei Elben-Ringen. In der Schlacht kämpfte er dann aber definitiv an Elronds Seite, wie zum Beispiel dieses Making-of-Bild beweist:



Die kämpferischen Elben von damals, die wir nur kurz in Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie zu sehen bekamen, könnten nun eine größere Rolle spielen. Genauso wie die anderen Ringe der Macht.

Was würde Gil-galads Auftritt für Amazons Der Herr der Ringe bedeuten?

Dass neben Galadriel ein weiterer Elben-Herrscher in den Vordergrund tritt, könnte ein Elben-Übergewicht in der Serie andeuten, über das wir zuvor schon spekuliert hatten. (In der Buchvorlage hat Gil-galad im Gegensatz zum Film übrigens "goldene" Haare.)

J.R.R. Tolkien lässt Elrond in seinen Romanen außerdem von einer sagenumwobenen Waffe berichten. Nach Schwerter wie der zerbrochenen Klinge von Narsil, Gandalfs Glamdrim oder Frodos Stich würde Gil-galads Aeglos die starke Ähnlichkeit zur Film-Trilogie und zum Roman damit weiter unterstreichen, nachdem zuletzt schon die angekündigten Staffel-Titel für die Herr der Ringe-Serie ein Anknüpfen an alte Stärken andeuteten.

Ich war Gil-galads Herold und zog aus mit seinem Heer. Ich war bei der Schlacht von Dagorlad vor dem Schwarzen Tor von Mordor, wo wir siegreich blieben. Denn dem Speer von Gil-galad und dem Schwert von Elendil, Aeglos und Narsil, konnte niemand widerstehen.

Selbst wenn Augustus Prew am Ende nicht Gil-galad spielt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass dieser trotzdem in die Herr der Ringe-Serie Eingang finden wird. Denn als wichtige Elben-Figur neben Galadriel prägte er das Zweite Zeitalter.

Der erste große Kampf gegen Sauron und das letzte Bündnis von Elben und Menschen wäre als Schlacht in jedem Fall ein würdiger Nachfolger für Peter Jacksons Filme.

