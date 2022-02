"Gruselig und anspruchsvoll": Amazons Herr der Ringe-Serie klärt, wer zusehen darf

Amazons Herr der Ringe-Serie gewährt Einblicke, an welches Publikum das neue Fantasy-Epos sich richtet, nachdem zuletzt unter anderem eine Debatte zu Nacktszenen in Tolkiens Welt entbrannt war.

Amazons große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht sorgte schon vor ihrem Streaming-Start am 2. September 2022 für Aufsehen: Und zwar mit der Frage, an welches Publikum sich die Tolkien-Verfilmung richtigen würde. Wie viel Gewalt und nackte Haut sollten wir erwarten? Der genau analysierte erste Teaser Trailer der Herr der Ringe-Serie hielt sich dazu bedeckt. Die Serienschöpfer schufen nun jedoch ein wenig Klarheit.

Wie jugendfrei wird Amazons Herr der Ringe-Serie sein?

Aktuell gibt Amazon Prime * in Deutschland eine Alterfreigabe ab 16 Jahren für die Herr der Ringe-Serie an. Im Vorfeld weckte ein Casting-Aufruf für Nacktszenen außerdem schlafende Drachen: Viele beunruhigte Stimmen sahen Tolkiens Epos schon vorab zu einem freizügigen Game of Thrones-Verschnitt umfrisiert und riefen Fan-Petitionen gegen Mittelerde-Sex ins Leben.

Seht den ersten Amazon-Trailer zu Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

Der Herr der Ringe Die Ringe der Macht - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Die Serienschöpfer von Amazons neuem Herr der Ringe-Epos, Patrick McKay und John D. Payne, sprachen kürzlich jedoch mit Vanity Fair und zogen dort den Schleier zu der Debatte zumindest ein Stück weit beiseite:

[Unser Ziel ist es], eine Serie für alle zu machen. Auch für Kinder von 11, 12 und 13 Jahren, die beim Schauen wohl manchmal eine Decke über ihre Augen ziehen müssen, wenn es etwas zu gruselig wird.

Auch der Stil, der dem gefeierten Vorlagen-Autor J.R.R. Tolkien bei seinen Erzählungen zu eigen ist, wurde von den Herr der Ringe-Serien-Verantwortlichen eigenen Angaben zufolge genau bedacht:

Wir haben über den Ton von Tolkiens Büchern gesprochen. Seine Welt ist manchmal unheimlich und manchmal sehr intensiv, politisch und anspruchsvoll. Aber sie ist auch herzerwärmend, lebensbejahend und optimistisch. Es geht um Freundschaften und Brüderschaft, wobei die Underdogs eine große Dunkelheit überwinden.

Wer nach diesen Aussagen immer noch nicht davon überzeugt ist, dass die neue Mittelerde-Serie Tolkien und Peter Jackson im Geiste nachfolgen will, kann sich natürlich stattdessen auch auf den neuen Herr der Ringe-Kinofilm freuen. Welche Altersklassen Amazons "mal gruselige und mal herzerwärmende" Serie am Ende wirklich ansprechen wird, werden wir dann im September herausfinden. Nach einem Exzess an Sex und Gewalt hört sich das aber vorerst nicht an.

Amazons Herr der Ringe-Serie: Wird das ein Fantasy-Highlight oder eine Enttäuschung?

In Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird schon bald eine Geschichte erzählt, die Tausende von Jahren vor den Ereignissen der Filme spielt. Doch was genau erwartet uns darin?

Wir sprechen darüber, was wir bereits zur Serie wissen, was uns daran begeistert und was uns vielleicht auch ein bisschen abschreckt.



