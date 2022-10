Herr der Ringe-Finale enthüllt Saurons wahre Identität: Wir erklären die Auflösung

Das Finale von Die Ringe der Macht beantwortet endlich die Frage: Wer ist Sauron? Die Enthüllung des Herr der Ringe-Bösewichts lässt uns die Amazon-Serie mit ganz anderen Augen sehen.

Bei Aulës Bart! Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht hat im Finale der ersten Staffel endlich die versprochene Sauron-Enthüllung abgeliefert. Nach Wochen des Rätselns, des Theorien-Schmiedens und der lustigen Memes haben wir nun mit Folge 8 auf Prime Video * die Antwort.

Achtung, es folgen massive Spoiler zu Die Ringe der Macht Folge 8 und der Identität Saurons.

So wird Sauron im Herr der Ringe-Finale enthüllt

Gleich zu Beginn des "Gebunden" betitelten Finale startet Die Ringe der Macht ein allerletztes Ablenkungsmanöver im spannenden Sauron-Ratespiel. Die geheimnisvollen Mystikerinnen nennen den Fremden ihren Dunklen Lord. Später aber müssen sie feststellen, dass sie sich geirrt haben – mit fatalen Konsequenzen.

Schaut hier den Trailer zum Staffelfinale von Die Ringe der Macht:

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Staffel-Finale Trailer (English) HD

Die große Enthüllung haben wir Galadriel (Morfydd Clark) zu verdanken. Sie erkennt als erstes, dass Sauron nicht tot, sondern ganz in ihrer Nähe ist. Wir können ihre Schmerz fühlen, als sie realisiert, dass ihr größter Feind, den sie die ganze Zeit über suchte, tatsächlich an ihrer Seite war. Denn Halbrand (Charlie Vickers) ist in Wahrheit Sauron: der Herrscher des Bösen in verwandelter Gestalt.

© Amazon Sauron und Galadriel

Aber wie ist sie darauf gekommen? Nachdem es bereits für uns Zuschauende unendlich viele Sauron-Hinweise auf Halbrands Geheimidentität gab, wird nun auch Galadriel misstrauisch, als der Schmiede-Fan etwas zu viel Interesse an der Arbeit Celebrimbors (Charles Edwards) bekundet. Als der Elebenschmied daraufhin von Macht "über das Körperliche" und einer "unsichtbaren Welt" spricht, fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Denn genau das sagte zuvor schon Adar über Saurons Pläne.

Um sich ganz sicher zu sein, überprüft Galadriel den Stammbaum des Königs der Südlande. Das Resultat: Diese Blutlinie endete schon vor sehr langer Zeit. Es kommt zur Konfrontation, bei der sich Halbrand endlich als Sauron zu erkennen gibt und in Galadriels Verstand eindringt. Hier versucht er sich als geläuterter Ex-Fiesling zu erklären, der mit Galadriel als Königen an seiner Seite Mittelerde heilen möchte.

Die Elbin aber lässt sich nicht mehr manipulieren und erkennt den bösen Kern Saurons, für den zwischen Retten und Beherrschen kein Unterschied besteht. Halbrand bzw. Sauron verschwindet daraufhin nach Mordor, wo er am Ende der ersten Staffel auf den in der Dunkelheit glühenden Schicksalsberg blickt.

© Amazon Sauron muss sich nicht mehr verstellen

Dass die Elben von Sauron manipuliert wurden, behält die beschämte Galadriel für sich, während die drei Ringe der Macht für die Elben geschmiedet werden. Zumindest spricht ihren Mitstreiten eine Warnung aus, in Zukunft nicht mehr mit Halbrand zusammenzuarbeiten. Nur Elrond (Robert Aramayo) entdeckt ihr Geheimnis, was spannende Entwicklungen für ihre Beziehung in Staffel 2 verspricht.

Was ist mit Annatar? Und was plant Halbrand/Sauron als nächstes?

Für Fans der Werke Tolkiens sind die Ereignisse des Finales mit einigen Fragen verbunden. Denn in der literarischen Vorlage ist es nicht der Südländer Halbrand, sondern ein enigmatischer Gesandter der Valar namens Annatar, der Celebrimbor und die Elben zum Ringeschmieden animiert. Die Herr der Ringe-Serie wählt aber den Weg, diese Geschichte etwas auf den Kopf zu stellen und Saurons Identität nicht zu offensichtlich zu gestalten.

Sauron tarnt sich in dieser Amazons Version der Ereignisse nicht als Schönling Annatar. Das muss er auch gar nicht, denn es handelt sich dabei nicht um einen richtigen Namen, sondern eine Bezeichnung. Annatar ist ein Wort aus der elbischen Quenya-Sprache und bedeutet übersetzt so viel wie Herr der Geschenke. Dass Celebrimbor die Legierungs-Tipps Halbrands als "Geschenk" bezeichnet, ist ein klarer Verweis auf die Vorlage.

© Amazon Die Augen des Bösen

Mit Blick auf die Tolkien-Lore erwarten uns in Staffel 2 nun einige spannende Entwicklungen für Sauron. Nachdem noch 16 weitere Ringe für Menschen und Zwerge erschaffen werden, wird der Dunkle Lord im Feuer des Schicksalsberges den Einen Ring schmieden. Doch ehe er Mordor als seinen Machtsitz beanspruchen kann, muss er sich erstmal seinem Feind Adar und dessen Ork-Armee entgegenstellen.

In Staffel 2 wird Sauron nun als großer Bösewicht in Erscheinung treten. Denn nach dem Schmieden seines Einen Rings erkennen die Elben sofort, dass Sauron ihre drei Ringe zu manipulieren versucht. In Folge dessen kommt es zu einem großen Krieg zwischen den Elben und Sauron.

Während wir nun eine lange Zeit auf Staffel 2 warten müssen, lohnt es sich, die ersten acht Folgen noch einmal mit dem Wissen, dass Halbrand in Wahrheit Sauron ist, zu schauen und all die rückblickend betrachtet sehr offensichtlichen Hinweise zu erkunden.

Wie hat euch die Umsetzung von Saurons Enthüllung gefallen?