Nur im Heimkino: Dune 2 enthüllt verblüffend reales Vorbild des großen Sci-Fi-Bösewichts, das wohl jeder kennt

Heute erscheint der Sci-Fi-Erfolg Dune 2 auf DVD, Blu-ray, 4K sowie im Steelbook und hält in seinem Bonusmaterial noch so manche verblüffende Enthüllung bereit.

Dune: Part Two wird am heutigen 29. Mai 2024 im Heimkino veröffentlicht. Nach drei Monaten auf der Kinoleinwand und anderthalb Monaten im Stream könnt ihr euch das umjubelte Sci-Fi-Meisterwerk damit endlich auch in physischer Form nach Hause holen. Und das Beste: Durch das spannende Bonusmaterial erfahrt ihr sogar noch einiges an Zusatzinfos, die das Sequel noch genialer machen. Oder hättet ihr gewusst, dass ein Rockstar dem großen Bösewicht Pate stand?



Blu-ray- & DVD-Start: Worum geht's in Dune 2 und welche Heimkino-Versionen gibt es?

Dune 2 knüpft unmittelbar dort an, wo Denis Villeneuves Sci-Fi-Hit Dune 2021 aufhörte: Das Haus Atreides ist gefallen und die Harkonnen haben erneut die Herrschaft über den Wüstenplaneten und seinen wertvollen Rohstoff Spice übernommen. Paul Atreides (Timothée Chalamet) und seine Mutter Lady Jessica (Rebecca Ferguson) haben allerdings überlebt und finden beim einheimischen Volk der Fremen Zuflucht. Dort verliebt sich Paul in Chani (Zendaya), lernt das Sandwurm-Reiten und nutzt seinen Status als potenziell prophezeiter Messias, um zum rächenden Gegenschlag gegen seine Feinde auszuholen.

Warner Bros. Dune 2 jetzt im Heimkino

Wenn ihr euch Dune 2 als physisches Medium nach Hause holen wollt, könnt ihr ab dem 29. Mai zwischen folgenden Versionen wählen:

Wenn das Steelbook bei Amazon schon vergriffen ist, habt ihr vielleicht bei Saturn * oder Mediamarkt * mehr Glück. Nicht zuletzt für die Extras lohnt sich der Heimkino-Kauf allemal.

Ein Bösewicht als Rockstar? Das Bonus-Material von Dune 2 ist eine Wissensfundgrube für Sci-Fi-Fans

Die Extras auf der Blu-ray von Dune 2 belohnen wissbegierige Fans mit zahlreichen Informationen, die uns noch mehr über das Sci-Fi-Sequel staunen lassen. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass in einem Set gigantische Fingerabdrücke versteckt sind, um den Kern der Geschichte (Identität und Kolonialisierung) aufzugreifen? Oder dass eine echte Sonnenfinsternis beim Dreh überraschend eingebunden wurde? Nach dem Bonusmaterial werdet ihr den Fremen vielleicht nacheifern und "Du trinkst Sand" zu jemandem sagen, den ihr verrückt nennen wollt.

Im Featurette-Video zum neuen Bösewicht, Pauls Gegenspieler Feyd-Rautha, legt sein Darsteller Austin Butler sogar offen, dass der Schurke von einem verblüffenden realen Vorbild inspiriert wurde: Der psychopathische Killer ist ein Mix aus einem Schwertmeister und Mick Jagger. Was der charismatische Frontsänger der Rolling Stones wohl zu diesem Vergleich sagt? Nachdem Sänger Sting Feyd in David Lynchs Dune spielte und Austin Butler vorher als Elvis durchstartete, scheint der Schurke die musikalische Ausstrahlung im Blut zu haben.

Warner Bros./Studiocanal Feyd-Rautha als Mick Jagger von Dune 2?

Folgende Making-ofs findet ihr außerdem im Bonusmaterial der Dune 2-Blu-ray, um euer Sci-Fi-Wissen zum Wüstenplaneten zu erweitern:

Chakobsa-Unterricht

Das Set-Design der Fremenwelt

Die Locations von Dune

Ein neuer ‘Thopter‘

Wurmreiten

Feyd werden

Die Kostüme von Dune

Dune: Die Sounds der Wüste

