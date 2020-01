Herr der Ringe-Serie bei Amazon: Die Besetzung ist endlich komplett

Amazons Herr der Ringe-Serie geht bald in Produktion. Die Hauptbesetzung der Fantasy-Adaption ist nun vollständig, nachdem schon Stars aus Game of Thrones gecastet wurden.

Der Herr der Ringe wird bei Amazon zur Serie und es dauert nicht mehr lange, bis die Kameras für das Mega-Projekt laufen. Das Casting lief nicht durchgehend rund, denn mit Will Poulter sprang der zwischenzeitlich größte Star der Tolkien-Adaption wieder ab. Nun jedoch ist die Hauptbesetzung für die 1. Staffel komplett und die Produktion kann endlich in die heiße Phase gehen.

Unter anderem Variety berichtet, welche Darsteller neu an Bord sind: Sage und schreibe 9 Schauspieler stoßen jetzt noch mal hinzu.



Der Herr der Ringe bei Amazon: Alle neuen Stars der Serie

Für die Serie der Schöpfer John D. Payne und Patrick McKay wurden nun die folgenden Stars verpflichtet:

Die bekanntesten Gesichter unter den neuen Darstellern sind vermutlich Ismael Cruz Cordova, den ihr aus der Star Wars-Realserie The Mandalorian kennt sowie Nazanin Boniadi aus How I Met Your Mother.

Der Herr der Ringe: Alles, was wir zur Amazon-Serie bereits wissen

Ebenfalls zur Besetzung bei Der Herr der Ringe zählen mit Robert Aramayo und Joseph Mawle zwei Stars aus Game of Thrones, deren Beteiligung an der Amazon-Serie aber schon zuvor bestätigt war. Aramayo verkörperte in dem HBO-Hit den jungen Ned Stark und ist Ersatz für Will Poulter. Letztgenannter musste aufgrund von Terminüberschneidungen absagen.

Morfydd Clark schlüpft derweil in die Rolle der jungen Galadriel. In Peter Jacksons berühmter Filmtrilogie spielte Cate Blanchett den Part. Ebenfalls unter dem neuen Herr der Ringe-Banner zu sehen sein werden Markella Kavenagh als Tyra und Ema Horvath in einer bislang noch unbekannten Rolle.

Darum geht es in Der Herr der Ringe auf Amazon

Amazons Der Herr der Ringe ist als Prequel angelegt und spielt zeitlich vor den Ereignissen von Der Herr der Ringe und Der Hobbit. Fan-Spekulationen zufolge soll sie im Zweiten oder Dritten Zeitalter von Mittelerde angesiedelt sein, konkrete Details sind aber nach wie vor rar gesät.

Der Herr der Ringe wird sehr wahrscheinlich über mehrere Staffeln laufen, als Regisseur der ersten zwei Episoden zeichnet J.A. Bayona verantwortlich. Der Start der Serie ist für 2021 geplant, einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht.

Wie gefällt euch der Cast zu Der Herr der Ringe bei Amazon?