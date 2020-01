Herr der Ringe-Serie bei Amazon: Game of Thrones-Star landet Hauptrolle

Vor Kurzem verlor die Der Herr der Ringe-Serie mit Will Poulter ihren bislang größten Star. Jetzt wurde der Ersatz gefunden. Ein Game of Thrones-Darsteller springt für den Briten ein.

Nach verschiedenen positiven Nachrichten erlitt die Produktion zur kommenden Der Herr der Ringe-Serie von Amazon Mitte Dezember 2019 ihren bisher größten Rückschlag. Aufgrund von Terminüberschneidungen musste Schauspieler Will Poulter, bekannt aus Filmen wie Detroit, Midsommar und Bandersnatch, das Projekt vor Beginn der Dreharbeiten wieder verlassen.

Jetzt wurde ein Schauspieler gefunden, der Poulter in der Herr der Ringe-Serie ersetzen wird. Wie Variety berichtet, springt der Brite Robert Aramayo ein.

Robert Aramayo ist vor allem aus Game of Thrones bekannt

Seine erste Kinorolle spielte Robert Aramayo an der Seite von Jake Gyllenhaal und Amy Adams in Tom Fords Psychothriller Nocturnal Animals von 2016. Wesentlich bekannter wurde der Schauspieler dann durch seine Beteiligung an Game of Thrones. In der 6. Staffel der HBO-Serie spielte er in Rückblenden den jungen Ned Stark.

Auch Netflix sicherte sich das junge Nachwuchstalent bereits. So spielte er in der 2. Staffel von Mindhunter für eine Folge mit. Im August 2019 gab der Streamingdienst außerdem bekannt, dass Aramayo in der kommenden Psychothriller-Miniserie Behind Her Eyes mitspielen wird.

Die Herr der Ringe-Serie taucht in die Vergangenheit ein

Über die Handlung der kommenden Der Herr der Ringe-Serie von Amazon sind noch keine konkreten Details bekannt. Fest steht aber, dass sie als Prequel-Serie geplant ist, die zeitlich vor den Ereignissen von Der Herr der Ringe und Der Hobbit spielt. Fan-Spekulationen zufolge soll sie im Zweiten oder Dritten Zeitalter von Mittelerde spielen.

Der Herr der Ringe: Alles, was wir zur Amazon-Serie bereits wissen

2021 soll die Die Herr der Ringe-Serie dann bei Amazon starten. Jurassic World 2-Regisseur J.A. Bayona wird die ersten beiden Episoden inszenieren, während alleine die ersten beiden Staffeln angeblich insgesamt 500 Milllionen Dollar an Planungsbudget verschlingen.

Was haltet ihr vom Herr der Ringe-Casting von Robert Aramayo?