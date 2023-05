Herr der Ringe-Serie bringt in Staffel 2 den gruseligsten Gegner der Film-Trilogie zurück – selbst Sauron kommt da nicht heran

Amazons Fantasy-Serie Die Ringe der Macht will mit einer unheimlichen Herr der Ringe-Rückkehr in Staffel 2 eure schlimmsten Ängste zu neuem Leben erwecken. Menschen mit Arachnophobie müssen jetzt stark sein.

Aktuell wird die 2. Staffel von Amazons großer Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht gedreht. Und auch wenn das im Zuge des aktuellen Autoren-Streiks nicht ohne kreative Verluste abläuft, dürften sich Mittelerde-Fans zumindest über eine durchgesickerte Neuigkeit freuen: die Rückkehr von Frodos unheimlichster Gegnerin.

Riesenspinne Kankra soll der 2. Herr der Ringe-Staffel einen Besuch abstatten

Neben Figuren-Neuzugängen soll Amazons nächste Herr der Ringe-Staffel auch alte Bekannte zurückbringen: Die für ihre meist zuverlässigen Leaks bekannte Fanseite Fellowship of Fans will erfahren haben, dass uns in der 2. Staffel von Die Ringe der Macht ein kurzer Gastauftritt von Kankra (im Englischen: Shelob) ins Haus steht. Also von jener Riesenspinne, die den Pass von Cirith Ungol bewacht, auf dem Gollum Frodo und Sam nach Mordor führt.

Warner Kankra in Peter Jacksons Der Herr der Ringe-Trilogie

Sauron, der Balrog und die Ringgeister sind alle auf ihre Weise beunruhigende Feinde in Mittelerde. Doch nicht nur Personen, die Spinnen fürchten, dürften wohl zustimmen, dass der Monster-Spinne Kankra ein besonderer Schrecken innewohnt, wenn sie zu Howard Shores unverwechselbarem Musik-Thema über den Ringträger herfällt. In der tausende Jahre vor Frodos Mission spielenden Herr der Ringe-Serie sollen wir eine jüngere Version der achtbeinigen Gefahr zu sehen bekommen.

Bei Tolkien ist Kankra die letzte Tochter der "Lichtfresserin" Ungoliant, die in den unsterblichen Landen der Elben einst das Licht der Bäume vernichtete. Obwohl Kankra erst im Zweiten Zeitalter Mittelerdes in Beleriand geboren wurde, war sie bereits vor Sauron in Mordor. Da der titelgebende Herr der Ringe am Ende von Staffel 1 seine neue Heimat betrat, können wir fast sicher davon ausgehen, dass es in Staffel 2 zu einem Treffen zwischen Sauron und seinem späteren Spinnen-Wachhund kommen wird. Aber auch ein totgeglaubter Held hat gute Chancen, auf sie zu stoßen.

Wann startet Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 2 bei Amazon Prime?

Die 2. Staffel von Die Ringe der Macht soll im Laufe des Jahres 2024 zu Amazon Prime * kommen. Ein konkreter Start für die Herr der Ringe-Rückkehr ist allerdings noch nicht bekannt.

