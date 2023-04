Herr der Ringe-Serie soll Story geklaut haben: Amazon wird von Autor auf 250 Millionen Dollar verklagt

Mehrere Amazon-Chefs und die Tolkien-Nachfahren werden auf 270 Millionen Dollar verklagt. Sie sollen die Story zu Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht aus dem Buch eines Fans gestohlen haben.

Ob Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht mit den Vorlagen von J.R.R. Tolkien mithalten kann, werden die meisten Fantasy-Fans wohl verneinen. Immerhin tummelten sich in der ersten Staffel viele originelle Ideen. Aber selbst da ist ein Autor namens Demetrious Polychron anderer Meinung: Seiner 250 Millionen Dollar-Klage zufolge sollen Amazon und die Tolkien-Nachfahren für die Serie gewissenlos aus seinen Büchern geklaut haben.

Amazons Herr der Ringe-Serie und Fan-Fiction sollen viele Parallelen haben

Wie die Entertainment-Seite Radar Online berichtet, verklagt Demetrious gegenwärtig unter anderem Amazon-Chef Jeff Bezos und die Verwalter des Tolkien-Nachlasses auf Schadensersatz. Die Produzenten sollen Figuren, Storylines und sogar Bilder übernommen haben, die den Covern seiner Bücher nachempfunden seien.

Nach eigener Aussage hat Demetrious einen an die Herr der Ringe-Vorlage Tolkiens angelehnten Roman namens The Fellowship of the King (dt. "Die Gefährten des Königs") geschrieben und veröffentlicht. Er habe darüber hinaus eine siebenteilige Buchreihe namens The War of the Rings ("Die Krieg der Ringe") entworfen.

Ein Copyright für den Roman will der Autor 2017 erworben haben. Jeglicher Versuch der Kontaktaufnahme mit den Nachfahren Tolkiens war allerdings jahrelang ergebnislos. Nun werden sie zuhören müssen, wie es aussieht.

Ob Demetrious' Klage Erfolg haben kann, ist schwer einzuschätzen. Viele Tolkien-Fans werden sie als dreist empfinden. Verfahren aufgrund von Plagiatsvorwürfen können dennoch sehr kompliziert sein und Jahre in Anspruch nehmen, ehe es zu einer Entscheidung kommt.

Podcast: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.