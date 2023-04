Gleich 2 (!) Saurons in Staffel 2 von Die Ringe der Macht? So macht die Herr der Ringe-Serie das möglich

Was ist besser als ein Sauron in der 1. Staffel von Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht? Richtig: zwei Saurons. Zumindest, wenn wir den neusten Enthüllungen zu Staffel 2 glauben.

Alles, was wir zur 2. Staffel der Herr der Ringe-Serie wissen, deutet auf eine Schlachten-reiche Rückkehr von Amazons großer Fantasy-Serie hin, die Bösewicht Sauron in ein neues Licht rücken wird. Oder in zwei neue Lichter. Denn anscheinend bekommen wir Sauron in Staffel 2 in zwei sehr unterschiedlichen Versionen bei Prime * zu sehen.



Achtung, es folgen Spoiler zu Staffel 1 von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht.



Zwei Saurons sollen die 2. Herr der Ringe-Staffel aufmischen

Die 1. Staffel von Amazons Herr der Ringe-Serie befasste sich lange mit dem Rätsel zur Identität des großen Mittelerde-Bösewichts und enthüllte schließlich in Folge 8 Halbrand als Sauron. In Staffel 2 werden wir seinen Charakter der vielen Gesichter demnach auf neue Weise erleben. Beziehungsweise mit zwei verschiedenen Charakter-Formen, wie die für ihre Leaks und exklusiven Insider-Einblicke bekannte Seite Fellowship of Fans vermeldete.

Literarische Tolkien-Fans kennen den mächtigen Sauron nicht nur als wandelnde Rüstung oder Auge (wie später zu Frodos Zeiten), sondern auch als Gestaltwandler Annatar, der vor dem Fall Númenors sein Äußeres verändern konnte. Da Galadriel Halbrands Gesicht nun kennt, wird er in Staffel 2 neue Listen einsetzen müssen, um seine Herrschaft über Mittelerde weiterzuverfolgen. Dass Formwandler auch in Amazons Fantasy-Serie existieren, bewiesen im Staffel-Finale bereits die drei Mystikerinnen, die dem Fremden als Nori erschienen.

Jetzt dürfte in Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie auch Halbrand seine ganze Macht (inklusive Verwandlungen) zeigen. In einer Form könnte er zu den Zwergen gehen, in einer anderen die menschlichen Ringe der Macht schmieden. Nur ob Halbrand-Schauspieler Charlie Vickers dafür in eine Maske gesteckt wird oder ob noch ein zweiter Darsteller Sauron mit neuem Gesicht verkörpern wird, ist bislang nicht bekannt. Was hingegen laut FoF schon durchsickerte, ist, dass Sauron mehrere Szenen mit dem ausgetauschten Adar-Darsteller hat und in den ersten Folgen schwer verwundet wird.

Fest steht, dass wir in Zukunft zwei sehr unterschiedliche Versionen von Sauron zu sehen bekommen werden. Wird eine davon seine eigentlich noch deutlich brutalere Seite ausleben? Oder präsentiert der zweite Sauron sich als missverstandener Mittelerde-Bösewicht? Das wird die 2. Staffel von Die Ringe der Macht bei Amazon Prime voraussichtlich 2024 zeigen.

Die Ringe der Macht: Podcast zum Herr der Ringe-Serienfinale mit Staffel 2-Ausblick

Im großen Finale der 7. und 8. Folge löst Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht die größten Rätsel der 1. Staffel auf. Wir diskutieren die Enthüllungen und werfen einen Blick voraus, welche Versprechen die Serie bereits für die 2. Staffel gibt.

Ob versteckte Herr der Ringe-Anspielungen oder versprochene neue Figuren, die zu Galadriel und Sauron stoßen: Wir nehmen das Staffel-Ende ganz genau unter die Lupe und sprechen über die schönsten und schlimmsten Momente gleichermaßen.



