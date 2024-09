Herr der Ringe-Serie täuschte uns zwei Jahre lang: Staffel 2 gibt ikonischer Sauron-Szene völlig neue Bedeutung

Findige Herr der Ringe-Fans haben in Staffel 2 von Die Ringe der Macht eine Sauron-Szene aus Staffel 1 ausgebuddelt, die jetzt in einem völlig neuen Licht erscheint.

In Folge 6 der 2. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zeigt sich Sauron (Charlie Vickers) erneut als Meister der Täuschung, wenn er Celebrimbor (Charles Edwards) mit Worten und Visionen manipuliert. Doch eine verblüffende Theorie stellt nun die Frage, ob vielleicht auch wir seit Staffel 1 hinters Licht geführt wurden.

Sauron-Theorie zur Herr der Ringe-Serie: Glauben wir einer Rückblende, die gar keine ist?

Staffel 2 von Die Ringe der Macht rückt Saurons Weg zum ultimativen Mittelerde-Bösewicht in den Fokus. Gleich im Prolog der neuen Folgen enthüllte die aktuelle Season jedoch, dass sein Aufstieg nicht einfach war. Denn als er zu Beginn des Zweiten Zeitalters die Nachfolge seines besiegten Lehrmeisters Morgoth antreten wollte, erdolchte Ork-Anführer Adar (Sam Hazeldine) ihn mit Morgoths Krone. Dass diese neue Waffe jetzt an Bedeutung gewinnt, bewertet auch eine Szene aus Staffel 1 völlig neu.

Im Staffel 1-Prolog gab Galadriel (Morfydd Clark) vor zwei Jahren Einblicke in die vergangene Mittelerde-Geschichte und wir bekamen einen übergroßen Sauron zu sehen, vor dem unzählige Orks sich verneigten (siehe Bild). Es ist ein Sauron in voller Rüstung, mit der markanten Eisenkrone auf dem Kopf. Vor Morgoths Fall hätte Sauron diese Krone aber noch nicht tragen können, weil sie noch seinem Lehrmeister gehörte und wie Staffel 2 uns lehrte, war sie anschließend in Adars Besitz.

Nun ließe sich natürlich argumentieren, dass wir in ersten Staffel von Die Ringe der Macht schlicht Galadriels (falsche) Vorstellung von Saurons Krönung zu Gesicht bekamen. Oder dass die Showrunner hier noch einen visuellen Platzhalter für Sauron (wie wir ihn aus dem Prolog des Peter Jackson-Films kannten) einsetzten, weil sie noch nicht genau wussten, wohin Saurons Geschichte ihn führen würde. Reddit -User herrgraumann hat allerdings eine andere spannende Theorie: Er glaubt, dass uns eine Vorausblende als Rückblende verkauft wurde.

Schaut euch besagte Herr der Ringe-Szene aus Staffel 1 nochmal an:

Der gigantische Dunkle Lord, den wir in Staffel 1 sehen, könnte demnach Sauron/Annatar auf der Höhe seiner Macht sein: eine Zukunftsvision, nachdem er Morgoth Krone erobert und sich die Orks unterworfen hat, die aktuell noch Adar folgen.

Das passt auch insofern zu Staffel 2, weil Galadriel und Elbenkönig Gil-galad (Benjamin Walker) mit ihren neuen Ringen Visionen haben. Diese zeigen, wie schon Galadriels Spiegel für Frodo in Die Gefährten, "Dinge, die waren, und Dinge, die sind, und Dinge, die noch sein mögen". Wenn sich das als wahr entpuppt, hätte die Amazon-Serie Die Ringe der Macht uns gleich mit einer ihrer ersten Szenen hinters Licht geführt.

Die Ringe der Macht: Wann kommt Folge 7 von Staffel 2 zu Amazon?

Die nächste Episode von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht könnte uns weitere Hinweise geben, wie viel Wahrheit in dieser Fan-Theorie steckt. Die 7. Folge der 2. Staffel erscheint diesen Donnerstag, also am 26. September 2024, um 9 Uhr bei Amazon Prime *. Sie ist die vorletzte Folge der Staffel.

Die Ringe der Macht im Podcast: Lohnt sich Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie?

Nach zwei Jahren Pause meldet sich Amazons große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zurück. Wir diskutieren, was Staffel 2 anders macht und ob die ersten Folgen überzeugen können.

Nach der Offenbarung von Bösewicht Sauron werden die Karten in Mittelerde neu gemischt. Das Ergebnis der 2. Staffel betrachten Esther und Mario mit sehr unterschiedlichem Blick. Auf einen spoilerfreien ersten Podcast-Teil folgt eine Serien-Besprechung mit tiefergehender Herr der Ringe-Analyse.

