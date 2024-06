Herr der Ringe-Überraschung: Staffel 2 bekommt neue Hauptfigur, die Sauron in den Wahnsinn treibt

Die Herr der Ringe-Serie erhebt in Staffel 2 eine Nebenfigur aus Staffel 1 zur Hauptfigur, um sich an Galadriels Stelle mit Sauron zu messen ... oder in den Wahnsinn treiben zu lassen.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kehrt in zwei Monaten zu Amazon Prime * zurück. Alles, was wir schon über Staffel 2 wissen, deutet darauf hin, dass das Wiedersehen düsterer als zuvor ausfallen wird. Zugleich wird das Figuren-Ensemble umgekrempelt, was auch zur Folge hat, dass vorige Nebenfiguren plötzlich zu Hauptfiguren aufsteigen. Die Ringe der Macht erhebt in Staffel 2 Herr der Ringe-Schmied Celebrimbor zur Hauptfigur In der neusten Ausgabe von Totalfilm haben die zwei Herr der Ringe-Showrunner Patrick McKay und J.D. Payne zu Staffel 2 ihrer großen Fantasy-Serie aus dem Nähkästchen geplaudert. Neben düsteren Vater-Sohn-Konflikten im Zwergenreich und einer Staffel, die "ganz den Bösewichten gehört", rücken sie außerdem eine neue Hauptfigur ins Rampenlicht, die in Staffel 1 nur kurze Auftritte in 5 der 8 Folgen hatte: Ringschmied Celebrimbor (Charles Edwards). Amazon Prime Celebrimbor (Charles Edwards) in Die Ringe der Macht Während der Konflikt zwischen Gut und Böse eine neue Größenordnung annimmt, wird er diese Staffel auch intimer: Die zentrale Beziehung der Staffel ist wahrscheinlich die zwischen Sauron und Celebrimbor, die sich ganz um Versuchung, Manipulation und Korrumpierung dreht. Es ist ein Abstieg in den Wahnsinn. Neben epischer Action, dunkler Zauberei und den Horden des Bösen wird es also auch persönlicher und psychologischer. Die Herr der Ringe-Showrunner gehen sogar so weit, Celebrimbor als "hauptsächlichen Protagonisten" der 2. Staffel zu bezeichnen, der von einer vormals kleinen Nebenfigur zu größerer Wichtigkeit aufsteigt. Auf der Handlungsebene ergibt das für die Herr der Ringe-Serie sehr viel Sinn: Schließlich dreht sich Staffel 2 um das weitere Schmieden der 20 Ringe der Macht, um Saurons Aufstieg voranzutreiben. Und dazu braucht Halbrand aka Sauron aka Annatar (Charlie Vickers) den talentierten elbischen Schmied aus Eregion, der sich schon in Staffel 1 gern schmeicheln ließ. Der erste Trailer zeigte ihn bereits geblendet von einem strahlenden Licht (Saurons veränderter Gestalt?). Nach Galadriel hat sich Sauron offenbar einen neuen Tanzpartner ausgesucht. Wann startet die 2. Staffel von Die Ringe der Macht? Staffel 2 von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kehrt am 29. August 2024 zu Amazon Prime zurück. Die neuen 8 Folgen werden dann immer wöchentlich am Freitag veröffentlicht.

Podcast: Was uns in Staffel 2 von Amazons Herr der Ringe-Serie erwartet Amazon große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kehrt zurück und will in einer “Staffel der Bösewichte” nicht nur Sauron näher beleuchten. Wir diskutieren, was bisher zu Staffel 2 bekannt ist. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Neben einer etwas veränderten Besetzung erwarten uns in Staffel 2 in Mittelerde legendäre Tolkien-Figuren wie Tom Bombadil und wohl auch Riesenspinne Kankra. Wir ordnen die Gerüchte und Theorien ein, die eine düstere Rückkehr versprechen.

