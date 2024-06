Doppeltod-Drama in House of the Dragon: Fans begraben den Verantwortlichen in 1000 Hass-Memes

In der jüngsten Folge von House of the Dragon mussten mehrere Leute ihr Leben lassen. Schuld daran ist vor allem eine Figur, die viele Fans ohnehin nicht ausstehen können. Spoiler, ahoi!

House of the Dragon hat wie schon Game of Thrones und Takeshi's Castle zuvor die Angewohnheit, regelmäßig Leute ausscheiden zu lassen. Das trifft mal ganz Unschuldige, wie im Auftakt der 2. Staffel, und manchmal zum Kämpfen angeheuerte Personen – was je nach Situation ebenfalls tragisch vonstattengehen kann.

Nach der Episode Rhaenyra die Grausame (2x02) wird wohl niemand um die Kindes-Killer Blut und Käse weinen, die diese Woche das Zeitliche segnen mussten. Doch ein Doppeltod-Drama, das komplett unnötig von einer bereits verhassten Figur ins Rollen gebracht wurde, sorgte für große Emotionen unter Fans.

House of the Dragon-Hassfigur Kriston Kraut schickt Untergebenen auf Selbstmord-Mission

Ein Prinz von Team Schwarz kam (versehentlich?) durch einen Drachen der Feinde ums Leben; ein Prinz von Team Grün durch zwei Auftragskiller, wobei der genaue Auftragswortlaut nicht ganz klar ist. Goldrock-General und königlicher "Freund mit gewissen Vorzügen" Kriston Kraut (Fabien Frankel) glaubt nun, den Konflikt mit einer einzigen Meuchelmission beenden zu können ... und befiehlt Ser Arryk Cargyll (Luke Tittensor), sich auf Drachenstein als sein Zwillingsbruder Ser Erryk (Elliott Tittensor) auszugeben, um Königin Rhaenyra (Emma D'Arcy) zu ermorden.

HBO House of the Dragon

Arryk willigt widerwillig ein, doch die Mission endet genauso tragisch, wie er es sich ausgemalt hatte: Es kommt zum Duell gegen seinen Zwilling, bei dem man als Zuschauer:in leicht den Überblickt verlieren kann, wer denn nun wer ist. Am Ende gelingt es Erryk von Team Schwarz, seine Königin zu beschützen und seinen Bruder zu töten. Nur ist das alles zu viel für den ehrenhaften Ritter, der seine Herrscherin um Vergebung bittet, ehe er sich auf sein eigenes Schwert fallen lässt. Thanks, Criston!

HotD-Fans lassen Social-Media-Posts und Memes sprechen: Der Hass auf Ser Kraut kocht über

Viele Fans hatten Ser Kraut längst als Hassfigur im Visier. Sei es wegen seiner widerlichen Doppelmoral, aufgrund gewisser Hassverbrechen in Staffel 1, oder weil er einfach ein dumpfer Goldrock-Bro ist, der nur durch die Gunst von Alicent Hohenturm (Olivia Cooke) viel einflussreicher wurde, als er es verdient hätte. Zu allem Überfluss wird er jetzt auch noch zur neuen Hand des Königs befördert, weil der junge König lieber einen ergebenen Ja-Sager als den Kontra gebenden Otto Hohenturm (Rhys Ifans) an seiner Seite hat.

HBO House of the Dragon

Das Internet war nicht happy über diese Entwicklungen. Ein Fan schrieb auf X (einst Twitter) : "Dass die Arryk und Erryk-Szene mit einem Suizid endet, weil er es nicht ertragen konnte, wie dieser sinnlose 'Krieg' ihn in eine Position brachte, in der er seinen eigenen Bruder töten musste ... Oh Gott, ich will kotzen, es ist so genial und traurig, ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken."

Gleichzeitig machte ein Meme mit dem Satz "Me every time I see Criston Cole on screen" (Ich, jedes mal, wenn ich Kriston Kraut auf dem Bildschirm sehe) plus Bild oder Video von genervten Personen die Runde. Hier ein paar köstliche Beispiele der Anti-Kraut-Fraktion:

bekannte Buff Doge vs. Cheems-Meme auf sie anwendeten:

Wie viel davon echter Hass auf die Figur ist und wie viele es auch ein bisschen lieben ihn zu hassen, variiert von Fan zu Fan. Wenn miterleben möchte, was Ser Kraut sich ab sofort in seiner neuen Machtposition leistet, kann am 30. Juni 2024, in der Nacht von Sonntag auf Montag, Folge 3 der 2. Staffel von House of the Dragon bei Sky Deutschland und WOW ansehen ... und sich gegebenenfalls darüber aufregen.