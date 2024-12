Heute 5 Stunden Denzel Washington-Marathon im TV: Es kommt eine seiner härtesten und seiner besten Rollen

Charakterdarsteller UND Action-Held: Denzel Washington kann beides und der Beweis läuft heute Abend im TV. Mit zwei absolut brillanten Filmen des Oscarpreisträgers.

Denzel Washington gehört zweifellos zu den Schauspieler:innen, die allein mit ihrer Präsenz einen Film unglaublich bereichern können. Die Hollywood-Karriere des zweifachen Oscarpreisträgers (Glory, Training Day) umfasst mittlerweile über vier Jahrzehnte, in denen er sein Talent in den unterschiedlichsten Genres unter Beweis stellte.



Ein Paradebeispiel hierfür ist der heutige TV-Abend, der ganz im Zeichen Washingtons steht. Die Sender RBB und VOX strahlen mit Flight und The Equalizer nämlich zwei seiner besten Filme aus, die verschiedene Facetten des Stars zeigen.

In Flight liefert Denzel Washington eine schauspielerische Tour de Force ab

Im Drama Flight von 2012 verkörpert Washington den Piloten William „Whip“ Whitaker, dessen starker Alkoholkonsum ihm zum Verhängnis wird, als er eine von ihm geflogene Passagiermaschine notlanden muss. Zwar kann der erfahrene Kapitän das Flugzeug vor einem verheerenden Absturz retten, sechs Menschen kommen dennoch dabei ums Leben.

Schaut euch hier den Trailer zu Flight an:

Flight - Trailer (Deutsch) HD

Zunächst als Held gefeiert, kommt jedoch nach einer Untersuchung der Ereignisse der betrunkene Zustand Whips während des Fluges ans Licht. Ihm droht nun eine lebenslange Haftstrafe, falls er seine Unschuld nicht beweisen kann. Doch sollte der Pilot seine Suchtkrankheit wirklich leugnen, um freigesprochen zu werden?

Für Flight brachte Washington einen seiner komplexesten Charaktere auf die Leinwand: Im einen Moment ist Whip Whitaker ein arroganter Charismatiker, der sich seiner beruflichen Fähigkeiten absolut bewusst ist. Im nächsten Augenblick bekommen wir es mit einem Häufchen Elend zu tun, das seine Selbstzweifel im Alkohol zu ertränken versucht.

Dass wir dieser inneren Odyssee der Figur so bereitwillig folgen, ist Washingtons fesselndem Spiel zu verdanken, das den Film von Robert Zemeckis (Forrest Gump) problemlos über seine 138 Minuten Laufzeit trägt. Verdientermaßen erhielt der Schauspielveteran für diese Leistung eine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller.

Mit The Equalizer begründete Denzel Washington sein eigenes Action-Franchise

Ganz anders, aber nicht weniger überzeugend, präsentiert sich Washington im Action-Thriller The Equalizer. Der Film von 2014 markiert seine zweite von bisher insgesamt fünf Zusammenarbeiten mit Regisseur Antoine Fuqua (Die glorreichen Sieben).

Darin ist er als ehemaliger Special Agent Robert McCall zu sehen, der im Nahkampf gefühlt jeden Gegner in Sekundenschnelle überwältigen kann. Als er sich jedoch mit der russischen Mafia anlegt, um die Sexarbeiterin Alina (Chloë Grace Moretz) aus deren Fängen zu befreien, gerät selbst der hartgesottene McCall an seine Grenzen.

Washington überzeugte als Action-Held in The Equalizer so sehr, dass mittlerweile zwei Fortsetzungen auf den Film folgten. Zudem plant der Star bereits eine Weiterführung der Reihe mit The Equalizer 4 und 5. Wer exemplarisch den ersten Teil anschaut, wird zweifelsohne den Spaß bemerken, den Washington an seiner Rolle hat.

Denzel Washington-Fernsehmarathon: Wann laufen Flight und The Equalizer im TV?

RBB macht heute Abend am 5. Dezember den Anfang und strahlt Flight um 20.15 Uhr aus (Wiederholung am 6. Dezember um 22.00 Uhr). Um danach Denzel Washington treu zu bleiben, müsst ihr um 22.40 Uhr auf VOX umschalten, wo The Equalizer gezeigt wird (Wiederholung am 7. Dezember um 22.35 Uhr).

Die komplette The Equalizer-Trilogie könnt ihr in der Streaming-Flatrate von Netflix sehen. WOW bietet immerhin die ersten beiden Teile der Reihe für Abonnent:innen an. Flight gibt es hingegen bei diversen Streaming-Anbietern als Kauf- oder Leihoption.