Heute Abend bei Amazon Prime: 7 Stunden langer Fantasy-Marathon mit extrem unterhaltsamer Action und Rätseln

Bei Amazon Prime Video streamen gleich vier Abenteuer mit Fantasy-Einschlag, in denen ein genialer Meisterdetektiv zu Gange ist. Einschalten lohnt sich.

Wer sich zum Wochenende nach einer ordentlichen Dosis Abenteuer mit Rätsel- und Fantasy-Einlagen sehnt, sollte sich die Detective Dee-Filme anschauen, die im Abonnement von Amazon Prime Video streamen. Denn hier entfacht eine Regie-Legende aufwendiges Blockbuster-Kino irgendwo zwischen Sherlock Holmes und Indiana Jones.

Die Fantasy-Reihe handelt von einer Figur, die es wirklich gab

Die Detective Dee-Filme spielen im Alten China, wo der eigensinnige Beamte/Rebell/Detektiv Dee von den Mächtigen zu Rate gezogen wird, um mysteriösen Ereignissen nachzugehen. Die Fälle sind mal fantastischer, mal eher krimineller Natur. So untersucht Dee (Andy Lau und später Mark Chao) eine Reihe von feurigen Todesfällen, die im Umfeld der ersten Kaiserin von China für Unruhe sorgen, oder wird mit einem Seeungeheuer konfrontiert, das die Flotte des Reiches dezimiert.

Stets stehen nicht nur Fantasie und Abenteuer im Vordergrund, sondern vor allem der Grips und Humor des Helden, der verzwickten Verschwörungen auf den Grund gehen muss. Detective Dee wird nicht von ungefähr als chinesischer Sherlock Holmes beschrieben. Im Gegensatz zu Arthur Conan Doyles Meisterdetektiv geht Dee aber auf eine reale Figur zurück, nämlich einen im 7. Jahrhundert aktiven Beamten, der sich durch seinen Kampf gegen Korruption verdient machte. Aber keine Sorge: Mit der Realität haben die Filme wenig zu tun.

Darum lohnen sich die Detective Dee-Filme bei Amazon Prime

Mittlerweile gibt es (auch bei Amazon) zahlreiche Detective Dee-Filme bei verschiedenen Channels. Da verliert man schnell die Übersicht, welche wirklich sehenswert sind. Im Prime-Abo streamen vier Filme, die zwischen 2011 und 2020 erschienen sind.

Diese Detective Dee-Filme streamen im Abonnement von Amazon Prime:

Die ersten drei Filme sind die besten. Sie bilden die Hauptreihe der Detective Dee-Abenteuer und wurden von Meisterregisseur Tsui Hark inszeniert, der einige der Klassiker des Hongkonger Fantasy- und Martial-Arts-Kinos gedreht hat, darunter Zu: Warriors from the Magic Mountain und Once Upon a Time in China.

Tsui drückt seinen Stempel auch Detective Dee auf. Euch erwartet ein kurzweiliges Erzähltempo, ein spitzbübischer Held und vor allem eine kreative Inszenierung, die einen förmlich in den Film hineinzieht. Wenige Regisseure schaffen es so gut, das Publikum hinein in die Action zu versetzen wie Tsui Hark. Abgedrehte Kamera-Ideen und digitale (3D-)Effekte sind nur einige der Mittel, mit denen die Detective Dee-Filme einen bei Laune halten.

Hinzu kommen die charmanten Hauptdarsteller Andy Lau und Mark Chao (als jüngerer Dee), die sich in den drei Filmen jeweils mit der gerissenen Kaiserin (einschüchternd: Carina Lau) messen müssen, bei der man nie weiß, ob sie Dee nach Hilfe fragen oder hinrichten lassen will.

Auch interessant:

Wer Robert Downey Jr.s Sherlock Holmes-Abenteuer mag, ein Herz für Martial Arts-Abenteuer besitzt oder einfach ein paar Stunden in einer fremden Blockbuster-Welt abtauchen will, liegt bei den ersten drei Filmen genau richtig. Bei Detective Dee und das Geheimnis des Rattenfluches handelt es sich hingegen um ein Low-Budget-Abenteuer ohne Tsui Harks Beteiligung, das eher etwas für Komplettist:innen ist.

