Heute Abend läuft einer der kontroversesten Filme aller Zeiten, der seit über 30 Jahren für Diskussionen sorgt

Heute wird es heiß: In diesem Erotik-Thriller gibt es jede Menge Leidenschaft, die das Urteilsvermögen trügen. Spannend und fesselnd bis zum Schluss kann man diesen Skandalfilm immer wieder sehen.

Mit einer Szene, die in die Filmgeschichte einging, mimt Sharon Stone in dem kontroversen Thriller Basic Instinct die Femme fatale Catherin Tramell. Ihre Figur sorgte für reihenweise Proteste aus der queeren und feministischen Community. Heute läuft der spannende Erotik-Thriller von Paul Verhoeven im TV.

Skandal-Thriller Basic Instinct im TV: Die Verhörszene ist auch nach 30 Jahren unvergessen

Ermittler Nick Curran (Michael Douglas) soll den Mord an einem Rockstar aufklären, deren Freundin Catherine Tramell (Stone) als Hauptverdächtige gilt. Nick nimmt die kühle Schönheit ins Visier, doch schon bald fällt es ihm schwer, objektiv zu bleiben und Catherine zu widerstehen.

Basic Instinct: Sharon Stones zweifelhafter Hollywood-Durchbruch

Gegen die Art und Weise wie homo- und bisexuelle Menschen im Film dargestellt werden, protestierte die Queere-Community schon vor den Dreharbeiten. Während Drehbuchautor Joe Eszterhas zu Änderungen bereit war, lehnte Verhoeven und die Produzenten diese strickt ab. Auch die Feminist:innen waren alles andere als begeistert von der weiblichen Hauptfigur und blockierten beim Erscheinen des Films die Kinoeingänge.

Die Aufregung um den kontroversen Thriller sorgte aber auch für klingelnde Kinokassen und bescherte Sharon Stone den großen Hollywood-Durchbruch. Mit der ikonischen Verhöhrszene, in der ihr Intimbereich zu sehen ist, ging sie in die Filmgeschichte ein. Ein ungewollter Ruhm, denn Stone wurde laut eigener Aussage versichert, dass man ihre Vulva nicht sehen würde.

Als sie den Film beim Testscreening zu Gesicht bekam, war sie schockiert, ohrfeigte Verhoeven und ließ sich von ihrem Anwalt beraten. Schlussendlich entschied sie sich jedoch dafür, keine Schritte einzuleiten. Immerhin habe sie so hart für die Rolle gearbeitet wie noch nie und ihre dunkelsten Seiten erforscht, die zu schlaflosen Nächten und Schlafwandlungen führten (via W Magazine ). Verhoeven selbst gab an, dass die Szene mit Stone abgesprochen war.

Trotz aller Kontroversen und Skandale bleibt Basic Instinct aber ein spannender Film, dessen fesselnde Figuren einen in den Bann ziehen. Wer davon nicht genug bekommen kann, sollte sich einen weiteren kompromisslosen Film von Verhoeven nicht entgehen lassen. Der niederländische Regisseur inszenierte 2016 einen weiteren Psychothriller, der eine Frau und ihre dunklen Gelüste ins Zentrum des Films stellt.

Basic Instinct bei Amazon Prime * im FILMLEGENDE-Channel oder bei WOW * streamen

Wann läuft der fesselnde Kriminalfilm Basic Instinct im TV?

Sharon Stone und Michael Douglas ziehen euch am heutigen Sonntag, den 12. Januar 2025 um 22:00 Uhr auf Arte in den Bann. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt Basic Instinct bei Amazon im FILMLEGENDE-Channel oder bei WOW im Abo streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.