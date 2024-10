Heute beginnt das größte Action-Event der Woche im TV: 4 Filme aus zwei absoluten Kult-Reihen

Action-Fans kommen diese Woche im TV voll auf ihre Kosten. Denn es erwarten euch heute und morgen jeweils 2 Kultfilme des Genres – mit absoluter Star-Besetzung.

Fans des brachialen Action-Kinos dürfen jetzt die Ohren spitzen, denn diese Woche erwarten euch gleich vier Kultfilme des Genres auf euren heimischen Bildschirmen – und das ganz ohne Streaming-Abo. Im linearen TV machen heute Steven Seagal und Liam Neeson den Auftakt in zwei der wohl bekanntesten Einträge ihrer jeweiligen Filmografien, bevor es mit den beiden Stars und Reihen morgen weitergeht. Die Rede ist von Alarmstufe: Rot sowie der 96 Hours-Reihe.

Steven Seagal in Höchstform: Action-Feuerwerk Alarmstufe: Rot 1 und 2 im TV

In Alarmstufe: Rot schlüpft kontroverse Action-Legende Steven Seagal in die Rolle des ehemaligen Navy Seals Casey Rybeck, der als Koch auf einem Kriegsschiff anheuert. Während der Geburtstagsfeier seines Captains wird er von Commander Krill (Gary Busey) wegen Unstimmigkeiten in die Kühlkammer gesperrt und muss tatenlos mit ansehen, wie das Schiff vom Terroristen William Strannix (Tommy Lee Jones) übernommen wird. Doch schon bald entkommt Rybeck aus seinem Gefängnis und setzt alle Hebel in Bewegung, das Schiff zurückzuerobern.

Schaut hier den Trailer zu Alarmstufe: Rot 2:

Alarmstufe: Rot 2 - Trailer (Deutsch)

Andrew Davis' Action-Kracher von 1993 wurde 1995 mit Alarmstufe: Rot 2 fortgesetzt, in dem Steven Seagal erneut in die Rolle von Casey Rybeck schlüpfte. Diesmal verschlägt es den ehemaligen Navy Seal gemeinsam mit seiner Nichte in einen Luxuszug, der von dem korrupten Regierungsmitarbeiter Travis Dane (Eric Bogosian) entführt wird. Geoff Murphy nahm hier für Davis auf dem Regiestuhl Platz. Beide Filme könnt ihr heute und morgen im TV erleben – doch das war noch nicht alles.

Liam Neeson sinnt auf Rache: Die knallharten Action-Kracher 96 Hours 2 und 3 im TV

Welcher Action-Fan mit der Alarmstufe: Rot-Reihe noch nicht bestens bedient ist, kommt womöglich mit der 96 Hours-Reihe noch mehr auf seine oder ihre Kosten. Nachdem Liam Neeson 2008 das erste Mal in die Rolle des ehemaligen CIA-Agenten Bryan Mills schlüpfte und dort die Entführer seiner Tochter jagte, kehrte er 2012 und 2014 noch einmal in der ikonischen Rolle zurück. Die beiden Sequels gibt es diese Woche im TV zu sehen.

In 96 Hours – Taken 2 hat sich Mills langsam aber sicher von dem Grauen erholt, das er und seine Tochter in Paris durchmachen mussten. Als Leibwächter eines Scheichs in Istanbul fristet Mills ein ruhiges Leben, in das er seine Tochter Kim (Maggie Grace) und seine Ex-Frau Lenore (Famke Janssen) einlädt. Doch das Blatt wendet sich, als Mills und Lenore von einem Vater der ermordeten Entführer aus Paris gekidnappt werden. Diesmal sind die beiden auf die Hilfe von Kim angewiesen, um aus den Fängen ihrer Peiniger zu entkommen.

Schaut hier den Trailer zu 96 Hours - Taken 2:

96 Hours Taken 2 - Trailer (Deutsch) HD

In 96 Hours – Taken 3 wird Neeson als Mills schließlich selbst zum Gejagten, als seine Frau ermordet und ihm die Tat von Unbekannten zugeschoben wird. Während ihm der Inspector Franck Dotzler (Forest Whitaker) auf den Fersen ist, muss er die Verantwortlichen für den Mord finden.

Wann laufen die Alarmstufe: Rot- und 96 Hours-Filme im TV?

Den Auftakt des Action-Quartetts macht am heutigen 22. Oktober 2024 der Film 96 Hours – Taken 2 um 20.15 Uhr auf Nitro. Direkt im Anschluss um 22.00 Uhr läuft Alarmstufe: Rot, dicht gefolgt von der Wiederholung von 96 Hours – Taken 2 um 23.50 Uhr.

Am morgigen Mittwoch, den 23. Oktober 2024 geht es um 20.15 Uhr mit 96 Hours – Taken 3 auf Nitro weiter, bevor Alarmstufe: Rot 2 um 22.15 Uhr das Action-Quartett komplettiert. Um 0.15 Uhr läuft dann noch einmal die Wiederholung von 96 Hours – Taken 3.

Solltet ihr die Filme im TV verpassen, habt ihr dazu die Action-Kracher zu streamen. 96 Hours 2 und 3 findet ihr aktuell im Abo bei Netflix, WOW und Magenta TV, während Alarmstufe: Rot aktuell bei Disney+ streamt. Alarmstufe: Rot 2 findet ihr dazu ebenfalls bei Disney+ sowie Magenta TV im Abo. Und falls ihr ganz vorne anfangen wollt: Der erste 96 Hours-Film streamt auch bei Disney+ im Abo.