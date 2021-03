Heute bei RTL: Dwayne Johnson macht sich in Actionkomödie grandios über seine eigenen Rollen lustig

Heute Abend nimmt Action-Ikone Dwayne Johnson bei RTL in einer turbulenten Komödie sein Image als stahlharter Kerl aufs Korn. Schon allein dafür lohnt sich Jumanji: Willkommen im Dschungel.

Dwayne Johnsons Film-Image als Actionheld kommt die meiste Zeit so hart und glänzend daher wie seine ikonische Glatze. Als ehemaliger Wrestler The Rock hat der Star seinen Ruf mit fast ebenso viel Mühe aufgebaut wie seine Muskeln. In Jumanji: Willkommen im Dschungel war er aber endlich soweit, sich damit auch selbst auf die Schippe zu nehmen. RTL zeigt die Actionkomödie heute um 20:15 Uhr im Fernsehen.

Jumanji gibt's auch bei Amazon Prime im Stream *

Jumanji bei RTL: Dwayne Johnson wirft im Action-Spaß den Ernst über Bord

Das actionreiche Remake Jumanji wurde zum Überraschungserfolg: Statt den Dschungel wie noch im Jumanji-Originalfilm aus einem Brettspiel steigen zu lassen, werden hier vier Jugendliche in ein Urwald-Videospiel gesaugt, finden sich plötzlich in neuen Körpern wieder und müssen ein Abenteuer durchspielen, um wieder zu entkommen.

Lasst euch im Jumanji-Trailer von Dwayne Johnsonson "beeindruckender Intensität" einfangen

Jumanji - Trailer 3 (Deutsch) HD

Als wenn die Jumanji-Idee Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan und Dwayne Johnson im Dschungel aufeinander loszulassen noch nicht aufregend genug wäre, spielen die vier hier also Avatare von Teenagern.

In Dwayne Johnsons Körper landet mit Spencer natürlich der nerdigste Jugendliche von allen, der sich in der neuen gestählten Hülle des Dr. Smolder Bravestone plötzlich ungeahnt austoben kann. Dadurch kann "The Rock" sich selbst als Karikatur des überzogen coole Muskelmanns inszenieren.

Dwayne Johnson zeigt in Jumanji bei RTL, dass er über sein Harter-Mann-Image lachen kann

Dwayne Johnsons Karriere hat eine spannende Entwicklung hingelegt: Als WWE-Champion hatte der Wrestler unter dem Namen The Rock enormen Erfolg. Dieses Ansehen als harter Kerl nahm er mit in seine Fahrt aufnehmende Filmkarriere.



© Sony Jumanji: Willkommen im Dschungel - Dwayne Johnson hat keine Schwächen

Dwayne Johnsons Aufstieg reichte von The Scorpion King über ganz frühe Urwald-Action in Welcome to the Jungle bis zu fliegenden Fäusten und qualmenden Reifen in seinen Auftritten in der Fast & Furious-Reihe. Seine Rolle als Go-To-Actionheld geht absurderweise sogar soweit, dass Dwayne Johnson vertraglich keine Film-Kämpfe verlieren darf (via The Guardian ).

In Jumanji: Willkommen im Dschungel bei RTL ist Dwayne Johnson dementsprechend wenig überraschend erneut in der Rolle des gestählten Kämpfers zu sehen. Doch indem sein Alleskönnertum auf die Spitze getrieben wird, verkehrt Jumanji es zur Lachnummer. Kein Mensch hat keine Schwächen - und auch kein Videospielcharakter, keine Filmfigur und kein Dwayne Johnson.

© Sony Jumanji: Willkommen im Dschungel bei RTL und Amazon Prime

Furchtlos, schnell, stark und mit der besonderen Eigenschaft eines durch Mark und Bein gehenden Blickes von "beeindruckender Intensität" wird in Jumanji Dwayne Johnsons Image durch Überzeichnung parodiert. Dass der harte Kerl das mitmacht, zeigt, dass auch Humor hinter seinen Muskeln steckt, und beschert einen vergnüglichen Fernsehabend bei RTL.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Werdet ihr euch Dwayne Johnson in Jumanji: Willkommen im Dschungel heute Abend bei RTL ansehen?