Heute erstmals im TV: Der letzte Flug der Enterprise-D in Fortsetzung der besten Star Trek-Serie

Die Sci-Fi-Serie Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert wurde mit einem Spin-off fortgesetzt, dessen Finalstaffel heute erstmals im deutschen Fernsehen läuft.

Wer mit Prequels wie Star Trek: Strange New Worlds nicht in die Vergangenheit des Sci-Fi-Franchise blicken möchte, sondern vielmehr an der Zukunft interessiert ist, hat mit Star Trek: Picard die Gelegenheit dazu. In drei Staffeln wurde damit die beliebteste aller Trek-Serien, Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert, fortgeführt.

Die 3. und letzte Staffel von Star Trek: Picard ist ab heute erstmals im deutschen TV zu sehen. Sie enthält ein Wiedersehen mit vielen Fan-Favoriten und den mutmaßlich letzten Flug der USS Enterprise-D.

Star Trek: Picard Staffel 3 - Darum geht es in der Sci-Fi-Finalstaffel

Admiral Picard (Patrick Stewart) erhält einen dringenden Notruf von der ehemaligen Schiffsärztin seiner Enterprise-Crew: Dr. Beverly Crusher (Gates McFadden). Die steckt mit ihrem Sohn Jack (Ed Speleers) in Space-Schwierigkeiten und benötigt Hilfe von ihrem Ex-Captain. Zusammen mit Captain Riker (Jonathan Frakes), damals noch Commander, eilen die alten Freunde zur Rettung und gehen zunächst auf der USS Titan an Bord. Das Schiff vom schroffen Captain Shaw (Todd Stashwick) zählt auch Seven of Nine zur Crew, die sich den Befehlen ihres Vorgesetzten widersetzt, um dem Admiral zu helfen.

Anders als Staffel 1 und 2 von Star Trek: Picard, mit denen man etwas völlig Neues versucht hatte, setzt Season 3 von Showrunner Terry Matalas (Twelve Monkeys) voll und ganz auf Fan-Service und nostalgischen Wiedererkennungswert. Neben zahlreichen ehemaligen Crew-Mitgliedern der Enterprise-D, kommt es etwa zum Wiedersehen mit Datas bösem Bruder Lore (ebenfalls Brent Spiner), Holodeck-Figur Professor Moriarty (Daniel Davis), Mr. Chekov (Walter Koenig) und der Borg-Königin aus Star Trek 8 (Alice Krige).

Was die Story angeht, gilt es eine Formwandler-Verschwörung in der Föderation aufzudecken und das Geheimnis um die mysteriösen Visionen von Dr. Crushers Sohn Jack zu entschlüsseln. Dieser muss außerdem vor der Kopfgeldjägerin Vadic (Amanda Plummer) beschützt werden, die mit ihrem Raumschiff Würger Jagd auf ihn macht.

Wann und wo ist Star Trek: Picard im TV zu sehen?

TELE 5 zeigt die Picard-Finalstaffel ab Montag, den 2. Dezember 2024 um 20:15 Uhr – und zwar in Doppelfolgen, so dass man fünf Wochen etwas davon hat. Alternativ könnt ihr die zehn abschließenden Folgen der Star Trek-Serie auch bei Paramount+ streamen.

Darüber hinaus hoffen Fans seit dem Finale auf ein weiteres Spin-off mit dem vorgeschlagenen Titel Star Trek: Legacy. Diese würde sich um Missionen der USS Enterprise-G drehen.

