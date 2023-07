Heute erstmals im TV: Ist die Schachnvoelle eine wahre Geschichte? Alle wichtigen Infos zur Verfilmung

Heute Abend läuft die Verfilmung Schachnovelle aus dem Jahr 2021 erstmals im Fernsehen. Wir erklären die Hintergründe des Psychodramas. Basiert es auf einer wahren Geschichte?

Stefan Zweigs Schachnovelle gilt als eine der besten deutschen Novellen des 20. Jahrhunderts. 2021 wurde sie mit Oliver Masucci als Schachnovelle neu verfilmt und kommt heute zum ersten Mal im TV.

In diesem Artikel klären wir folgende Fragen zum Film:

Was passiert in der Schachnovelle?

In welcher Zeit spielt die Schachnovelle?

Ist die Schachnovelle eine wahre Geschichte?

Wie oft wurde die Schachnovelle verfilmt?

Wann läuft die Schachnovelle im TV?

Was passiert in der Schachnovelle?

Beim sogenannten "Anschluss" Österreichs an Nazideutschland 1938 wird der wohlhabende jüdische Notar Josef Bartok (Masucci) von der Gestapo verhaftet und in grausame Einzelhaft gesteckt. Die einzige Beschäftigung ist das Schachspiel, in der er sich vertieft. Unter dem psychischen Druck seiner Haftumstände spaltet sich die Persönlichkeit Bartoks in einen "schwarzen" und einen "weißen" Spieler.

In welcher Zeit spielt die Schachnovelle?

Die Kernhandlung der Schachnovelle spielt zum Zeitpunkt der Nazi-Machtübernahme in Österreich 1938 und in den Monaten und Jahren danach. Zweig schrieb die Novelle Anfang der 1940er Jahre, verlegt die Rahmenhandlung aber auf ein Schiff, das einige Zeit nach der Annexion Österreichs die Strecke von New York nach Buenos Aires zurücklegt.

Ist die Schachnovelle eine wahre Geschichte?

Um es direkt zu beantworten: nein. Es gibt keine eindeutigen Bezüge zwischen der Gesamtgeschichte von Zweigs Schachnovelle und wahren Begebenheiten. Wie Die Presse berichtet, hält der Historiker Roman Sandgruber den österreichischen Bankier Louis Rothschild für das reale Pendant von Zweigs Figur B., die in Philipp Stölzls Adaption Bartok heißt. Der reiche jüdische Kaufmann wurde kurz nach der Machtübernahme in Österreich von der Gestapo verhaftet und im Wiener Hotel Métropole in Isolationshaft gehalten.

Wie oft wurde die Schachnovelle verfilmt?

Mittlerweile existieren vier Filmadaptionen von Zweigs Buch. Die erste ist Schachnovelle mit Curd Jürgens von 1960. 1964 und 1980 wurden zwei TV-Umsetzungen für das tschechoslowakische Fernsehen produziert. Stölzls Psychodrama ist die bisher letzte Verfilmung.

Zum Weiterlesen: Deutscher Katastrophenfilm schlägt John Wick und Marvel

Wann läuft Schachnovelle im TV?

Schachnovelle läuft am heutigen Montag, den 3. Juli 2023, um 20.15 Uhr in der ARD. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 1.30 Uhr nachholen. Neben Masucci sind unter anderem Albrecht Schuch (Im Westen nichts Neues), Birgit Minichmayr (Das Parfum) und Samuel Finzi (Kokowääh) vor der Kamera zu sehen.

Im TV verpasst? Schachnovelle bei Amazon kaufen oder leihen *

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.