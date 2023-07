So habt ihr den Joker und Harley Quinn noch nie gesehen: Erster Trailer zu neuer DC-Serie lässt die beiden Fieslinge gegen Ritter und Drachen (!) kämpfen

Erst kürzlich angekündigt, jetzt gibt es schon den ersten Trailer: Die DC-Fieslinge Joker und Harley Quinn treten in der neuen Serie Suicide Squad Isekai gegen Ritter und Drachen an.

Keine DC-Figuren wurden in den letzten Jahren aus so unterschiedlichen Perspektiven gezeigt wie der Joker und Harley Quinn. Jetzt ist das berüchtigte Psycho-Duo in seinen überraschendsten Rollen zu sehen. Der erste Trailer zur Anime-Serie Suicide Squad Isekai zeigt die beiden Fan-Lieblinge als Eindringlinge in einem Fantasy-Reich. Komplett mit Drachen, Rittern und blutrünstigen Monstern.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Suicide Squad Isekai auf Englisch an:

Suicide Squad Isekai - S01 Trailer (English) HD

Neue DC-Serie mit Joker und Harley Quinn liegt in extrem fähigen Anime-Händen

Suicide Squad Isekai wurde erst vor kurzer Zeit auf der Anime Expo 2023 angekündigt. In der Serie gelangen der Joker und Harley Quinn von Gotham in eine Fantasy-Welt, die sie dem Trailer nach zu urteilen kräftig aufmischen. Das japanische Wort Isekai im Titel bedeutet auf Deutsch so viel wie "andere Welt" und bezeichnet ein literarisches Genre, in dem Figuren der realen Welt eine Fantasy-Welt oder ein Paralleluniversum erkunden.

Verantwortlich für die Anime-Adaption der DC-Figuren ist Regisseur Eri Osada, der unter anderem bei der Hit-Serie Jujutsu Kaisen mitwirkte. Die Animation übernimmt WIT Studio (Attack on Titan).

Wann kommt die neue DC-Serie?

Einen konkreten Starttermin für Suicide Squad Isekai gibt es noch nicht, wir rechnen 2024 mit der Veröffentlichung. Dank den optischen Freiheiten der der Animationstechnik erwartet DC-Fans die womöglich verrückteste Version des Jokers und Harley Quinns.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juli bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Juli-Serien, die ihr bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind drei große Fantasy-Rückkehrer bei Netflix und Amazon sowie ein Sci-Fi-Epos, das kaum jemand kennt. Neben Geheimtipps gibt es außerdem ein Wiedersehen mit Futurama und Sylvester Stallones eigene Reality-Show.

