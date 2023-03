Heute erstmals im TV: Richtig guter Zombie-Film, der auf wahrer (!) Geschichte basiert

An Zombie-Horror hat es uns dank The Walking Dead und Co. in den letzten Jahren nicht gemangelt. Mit Zombi Child läuft heute Abend einer der ungewöhnlichsten Filme des Genres im Fernsehen.

The Walking Dead ist eine der dominierenden Serien der vergangenen Dekade gewesen und war maßgeblich für den Boom an neuen Zombie-Abenteuern verantwortlich. Inzwischen scheint aus dem Franchise jedoch die Luft heraus zu sein: Zahlreiche Spin-offs versuchen, die Geschichte auf Biegen und Brechen weiterzuerzählen.

Wer frischen Wind im Zombie-Genre sucht, muss seinen Blick in eine andere Richtung wenden. Bertrand Bonello hat mit Zombi Child einen faszinierenden Beitrag über die lebenden Toten geschaffen. Der kommt allerdings weniger als klassischer Horrorfilm, sondern als geheimnisvolle Coming-of-Age-Geschichte daher. Heute im TV: Zombi Child läuft heute Abend um 23:55 Uhr auf Arte. Es ist das erste Mal, dass der Film im deutschen Free-TV gezeigt wird. Kontrastprogramm zu The Walking Dead: Zombi Child vereint Horror und Coming-of-Age Zombi Child erzählt von der jungen Fanny (Louise Labeque). Sie besucht die französische Eliteschule Maison d'éducation de la légion d'honneur und geht mit gutem Vorbild für ihre Klassenkameradinnen voran. Als sich eine Gruppe Mädchen nachts im Kunstraum versammelt, um ein Voodoo-Ritual zu begehen, lässt sie sich davon verführen. Hier könnt ihr den Trailer zu Zombi Child schauen: Zombi Child - Trailer (Deutsche UT) HD Fanny ist jedoch nicht die einzige Außenstehende, die in den verschwörerischen Kreis aufgenommen wird. Auch die neue Mitschülerin Mélissa (Wislanda Louimat), deren Familie aus Haiti stammt und seit Generationen Vodoo-Rituale praktiziert, verirrt sich in der Dunkelheit der Nacht, die in unheimliche Tagträume übergeht. Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer An modernden Körpern, die durch die Gegen schlurfen, hat Bonello wenig Interesse. Seine Aufmerksamkeit gilt den Wurzeln des Zombiefilms und wie er diese mit den Ängsten und Sehnsüchten junger Menschen verbinden kann. Das Ergebnis ist ein ruhiger Streifzug durch ein vertrautes Genre, das plötzlich gar nicht mehr so vertraut wirkt.

Besonders spannend: Bonello verbindet die in der Gegenwart angesiedelte Handlung mit einem Blick in die Vergangenheit. Zombi Child erforscht im Jahr 1962 den realen Fall eines Mannes, der sich im Zuge eines Voodoo-Rituals in einen Zombie verwandelte: Clairvius Narcisse (Mackenson Bijou) wurde in eine todesähnliche Trance versetzt. Podcast: Die 20 besten Serien im März bei Netflix und Co. Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im März bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in unserer Monatsvorschau für den März 2023.

