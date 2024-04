Heute erstmals im TV: Thriller nach unfassbarer wahrer Geschichte, in dem Daniel Radcliffe aus Hochsicherheitsgefängnis ausbricht

Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe spielt Gefängnisausbrecher Tim Jenkins in einem spannenden Thriller. Heute läuft die Free-TV-Premiere.

Es gibt einige Filme über spektakuläre Gefängnisausbrüche, doch vermutlich ist kaum eine Methode so filigran wie die aus Flucht aus Pretoria. Die wahre Geschichte erzählt von einem Ausbruch, der kaum Spuren hinterließ. Der Film hält sich nah an den eigentlichen Ereignissen und läuft heute in der Free-TV-Premiere im Fernsehen.

Darum geht es in dem Ausbruchsthriller Flucht aus Pretoria

Südafrika, in den 70er Jahren: Das Apartheid-Regime stürzt das Land in staatlich verordneten Rassismus und jeder, der sich dem widersetzt, wird inhaftiert. Unter den Aufständischen befinden sich auch Menschen, die der privilegierten weißen Minderheit angehören, wie die Aktivisten Tim Jenkins (Daniel Radcliffe) und Stephen Lee (Daniel Webber). Die beiden werden zu jahrelanger Haft verurteilt, abzusitzen in Pretoria, dem Gefängnis für weiße Männer. Doch die beiden wollen sich nicht damit abfinden und schmieden detaillierte Ausbruchspläne.

Achtung, ab hier folgen leichte Spoiler zum Ausgang der Geschichte.

Batrax Entertainment Flucht aus Pretoria

Flucht aus Pretoria: Die unglaublich wahre Geschichte

Regisseur und Drehbuchautor Francis Annan entwickelte das Skript nach dem 2003 erschienen Buch Inside Out: Escape from Pretorai Central Prison, das Tim Jenkins selbst geschrieben hatte. Der Aktivist kam auf die Idee, mit seinen Verbündeten Schlüssel aus Holz anzufertigen, um die einzelnen Gefängnistüren zu öffnen. Mit der Umsetzung des Films ist Tim Jenkins zufrieden, wie Metro berichtete.

In gewisser Weise ist die wahre Geschichte sogar noch spannender, sie ist einfach zu lang, um in die 100 Minuten zu passen. [...] Daher würde ich nicht sagen, dass es überhaupt ausgeschmückt ist, es ist ziemlich zutreffend.

Auch wenn es aus dramaturgischen Gründen Änderungen im Vergleich zum Buch gibt, ist vieles originalgetreu geblieben, auch was die Requisiten angeht. Der Meißel, der im Film benutzt wurde, um die Tür einzuschlagen, ist tat tatsächlich der Meißel, der beim Ausbruchsversuch an der Vordertür verwendet wurde. Jenkins hatte ihn der Filmcrew ausgeliehen. Das Stück, das ihm einst die Freiheit beschert hatte, liegt normalerweise in seinem Werkzeugkasten und wird, ganz unsentimental, für den handwerklichen Gebrauch eingesetzt.

Spoiler-Ende.

Wann läuft Flucht aus Pretoria mit Daniel Radcliffe im TV?

Am heutigen Dienstag, dem 16. April 2024 zeigt Tele5 den Thriller in der Free-TV-Premiere um 22:40 Uhr. Eine Wiederholung gibt es in der Nacht auf den 18. April um 02:15 Uhr. Unabhängig vom Fernsehprogramm könnt ihr Flucht aus Pretoria jederzeit auf Amazon Prime streamen.

