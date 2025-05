Heute erstmals im TV: Unglaublich bittere Superhelden-Niederlage, nach der ein Universum in Trümmern liegt

Am Sonntag strahlt ProSieben erstmals im deutschen Fernsehen einen DC-Blockbuster mit Dwayne Johnson aus, der krachend gescheitert ist. Seitdem ist das Universum dahinter schon am Ende.

Vor wenigen Jahren wollte Schauspielstar Dwayne Johnson für eine völlig neue Hierarchie im DC-Filmuniversum sorgen. Mit der nicht gerade tiefstapelnden Ansage krönte er sich schon vor der Veröffentlichung des Superhelden-Blockbusters Black Adam zum neuen Klassenprimus.

Das Resultat hätte für ihn kaum ernüchternder und demütigender ausfallen können. Falls ihr Black Adam noch nicht gesehen habt, könnt ihr das gescheiterte Spektakel am Sonntagabend als deutsche Free-TV-Premiere schauen.

Superhelden-Blockbuster im TV: Darum geht es in Black Adam

Im DC-Film von Regisseur Jaume Collet-Serra wird die Hintergrundgeschichte des titelgebenden Bösewichts aus dem Shazam!-Universum aufgegriffen. Ursprünglich war er im alten Ägypten ein Sklave, der von dem mächtigen Zauberer Shazam Superkräfte erhielt und sich gegen den damaligen König auflehnte, wonach er 5000 Jahre in Gefangenschaft verbringen musste.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Black Adam:

Black Adam - Trailer 2 (Deutsch) HD

In der Gegenwart will die Justice Society of America, bestehend aus Held:innen wie Kent Nelson aka Dr. Fate (Pierce Brosnan) und Maxine Hunkell aka Cyclone (Quintessa Swindell) den Kampf gegen Black Adam aufnehmen. Irgendwann stellen beide Seiten fest, dass sie gemeinsam gegen einen noch größeren Feind besser aufgestellt wären.



Black Adam scheiterte auf ganzer Linie und steht für ein untergegangenes Franchise

Von einer Veränderung der Hierarchie im DC-Universum war nach dem Kinostart des Blockbusters im Oktober 2022 schnell nicht mehr viel zu spüren. Stattdessen wurde Black Adam mit einem Budget zwischen 190 und 260 Millionen Dollar und dem weltweiten Einspielergebnis von gut 393 Millionen Dollar zum Kinokassen-Flop.

Nach dem finanziellen Desaster wurde die Black Adam-Geschichte aufgrund der Post-Credit-Szene noch peinlicher. Im Abspann kommt es zur großen Rückkehr von Henry Cavill als Superman und der Film deutet ein Duell zwischen beiden DC-Charakteren an.

Wenige Wochen später wurde von DC jedoch verkündet, dass es im eigenen Franchise keinerlei Pläne für eine Rückkehr seines Superman gäbe. Johnson soll die Szene zudem eigenmächtig hinter dem Rücken des damaligen DC-Chefs eingefädelt haben. Das Cavill-Comeback als Man of Steel war also extrem schnell wieder geplatzt.

Nach Black Adam ist das vormalige DC Extended Universe (DCEU) 2023 endgültig begraben worden. Nach weiteren Mega-Flops wie The Flash markierte das Sequel Aquaman: Lost Kingdom den offiziellen Abschluss dieser Superhelden-Ära.

Wann läuft Black Adam im TV?

ProSieben strahlt den Superhelden-Blockbuster als deutsche Free-TV-Premiere am 11. Mai 2025 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Black Adam bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flat ist der DC-Film zurzeit nirgends verfügbar.

Im Kino beginnt ab dem 10. Juli 2025 ein neues DC-Kapitel. Dann schickt der aktuelle Franchise-Co-Chef und Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn seinen Superman auf die große Leinwand.