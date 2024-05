Heute im Free-TV: Milliardenschweres Marvel-Spektakel mit Jake Gyllenhaal in seiner einzigen Superhelden-Rolle und tollem Twist

Spider-Man-Fans müssen heute Abend nur das Free-TV einschalten, um den zweiterfolgreichsten Spidey-Film aller Zeiten sehen zu können. Neben Tom Holland ist auch Jake Gyllenhaal mit von der Partie.

Spider-Man: No Way Home ist mit über 1,9 Milliarden eingespielten US-Dollar an der internationalen Kinokasse der unangefochtene Spidey-Film, was das Box Office angeht. Übertroffen wird er im Superheldenbereich nur noch von den alles übertrumpfenden Avengers-Abenteuern.

Einen nicht zu verachtenden zweiten Platz belegt mit 1,1 Milliarden der direkte Vorgänger Spider-Man: Far From Home, den es heute Abend im deutschen Free-TV zu sehen gibt. Optional in der englischen Originalversion und mit Audiodeskription.

Superhelden-Blockbuster im deutschen Free-TV – Spider-Man: Far From Home

Weit von zu Hause weg ist im zweiten Teil der aktuellen Spider-Man-Filmreihe Peter Parker (Tom Holland). Auf seiner Klassenfahrt nach Venedig ist der Teenager jedoch nicht allein, was das Auftauchen und Bekämpfen von Monstern noch schwieriger gestaltet als üblich. Über Nick Fury (Samuel L. Jackson) macht Peter während seines Urlaubs die Bekanntschaft von Quentin Beck (Jake Gyllenhaal), der sich als irdischer Superheld aus einer anderen Dimension vorstellt.

Gemeinsam mit Spider-Man will Quentin monströse Elementare in die Flucht schlagen, die seine Welt zerstört haben. Bekommt Peter das zusammen mit seiner Klassenfahrt und ersten Annäherungen mit seinem Schwarm MJ (Zendaya) unter einen Spider-Hut? Und kann er seinen Mentor, den kürzlich verstorbenen Iron Man, stolz machen?

Sony Spider-Man:

Nach dem gelungenen Auftakt von Spider-Man: Homecoming hatte Teil Zwei einiges zu beweisen. Zum Glück ist dieser genauso unterhaltsam und wartet wie sein Vorgänger mit einem ebenso überraschenden Twist auf, was den Schurken angeht. Zumindest, wenn man die Comics oder Cartoons nicht kennt.

Regie führte erneut Jon Watts, der die Spidey-Filmreihe erst mit dem kommenden vierten Teil abgibt.

Wann und wo ist Spider-Man: Far From Home zu sehen?

Spider-Man: Far From Home läuft am 15. Mai 2025 um 20:15 im ZDF. Wer die Free-TV-Ausstrahlung verpasst, findet den Film auch im Abo bei Netflix oder Amazon Prime Video.