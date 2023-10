Heute im TV: 120 Millionen teurer Abenteuer-Film mit Keira Knightley, für den 300 Arbeiter 4 Monate lang eine Mauer errichteten

Ein heute im Fernsehen gezeigter Abenteuer-Film mit Keira Knightley scheute auch vor monatelang errichteten Bauwerken nicht zurück, um seine Kämpfe und Geschichte möglichst realistisch zu inszenieren.

Am Donnerstag läuft das Action-Abenteuer King Arthur im Fernsehen, das 2004 die englische Artus-Sage in einem realen Gewand nacherzählte. Der Film sollte dabei realistisch sein, so dass für ihn sogar eine kilometerlange Mauer von hunderten Arbeitern aufgebaut wurde. Der große Aufwand und die hohen Kosten des Kinofilms brachten allerdings trotz Keira Knightley nicht den gewünschten Erfolg.



Ein teures Abenteuer im TV: Worum geht es in King Arthur?

Regisseur Antoine Fuqua (The Equalizer) entfernte aus seinem Abenteuer-Film King Arthur den magischen Mythos des berühmten englischen Königs und seiner Tafelrunde und ließ vor allem historische Action zurück:

Im Jahr 400 nach Christus erstreckt sich das Römische Reich bis nach Britannien. Hier ist der Römer Arthur (Clive Owen) am 120 Kilometer langen Hadrianswall stationiert, um die römische Provinz gegen die Überfälle der Kelten aus dem Norden zu verteidigen. Zu seinen Kämpfern gehört auch Lancelot (Ioan Gruffudd). Doch erst nach der Befreiung der keltischen Sklavin Guinevere (Keira Knightley) wird das Verhältnis der befreundeten Ritter kompliziert.

Buena Vista King Arthur: Lancelot, Guinevere und Arthur

Gleichberechtigung, Ehre und Freiheit spielen im Schlacht-Getümmel von King Arthur eine große Rolle. Unvergessen in dem zuletzt eher untergegangenen Abenteuer-Film ist außerdem Til Schweigers verrückter Gast-Auftritt als barbarischer Sachse. Außerdem finden sich große Schauspiel-Namen wie Mads Mikkelsen, Stellan Skarsgård, Joel Edgerton und Ray Stevenson im Cast.



Der Abenteuer-Film King Arthur schmückte sich mit gigantischen Mauern und Keira Kightley

King Arthur hatte als Abenteuer eine große Vision und scheute dafür auch vor großen Mühen nicht zurück. Wie das Bonus-Material der DVD zu King Arthur * offenlegte, wurde für den Dreh eine 1 Kilometer lange Mauer errichtet, die das enorme Bauwerk des historischen Hadrianswalls überzeugend verdeutlichen sollte. Eine Crew von 300 Arbeitern baute die Anlage in viereinhalb Monaten auf einem Feld im irischen County Kildare. Das machte die Konstruktion 2004 zum größten Film-Set, das jemals in Irland errichtet worden war (via Fandom ).

Buena Vista King Arthur: Angriff auf die Bastion im Hadrianswall

Entsprechend teuer war King Arthur am Ende: Laut Box Office Mojo hatte der Film ein Budget von 120 Millionen Dollar. Das weltweite Einspielergebnis von 203 Millionen Dollar hätte allerdings weit höher sein müssen, um vom Disney-Studio als Erfolg verbucht zu werden. Doch gegen die schlechten Kritiken und den mäßigen Publikums-Anklang (jeweils 31 % bzw. 59 % bei Rotten Tomatoes ) kam selbst Keira Knightley nicht an, die in den 2000ern ihr Karriere-Hoch hatte.

So kannst du King Arthur aus dem Jahr 2004 schauen

VOX zeigt den Abenteuer-Film King Arthur am Donnerstag, dem 19. Oktober 2023 um 22:00 Uhr. Wenn du die TV-Ausstrahlung verpasst hast, kannst du die Historien-Action mit Keira Knightley aber auch jederzeit bei Disney+ streamen *.

