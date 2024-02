Heute im TV: 160 Millionen teurer Sci-Fi-Monster-Blockbuster, nach dem 4 Fortsetzungen und eine Serie folgten

Heute könnt ihr euch einen epischen Sci-Fi-Action-Blockbuster im TV ansehen, der ein komplettes Monster-Filmuniversum geschaffen hat. Mittlerweile gibt es 4 Sequels und eine Serie.

Wenn euch der Sinn nach brachialer Monster-Action und einer echten Zerstörungsorgie steht, solltet ihr heute Abend den TV anschalten. Dort könnt ihr euch nämlich den Godzilla-Film von 2014 ansehen, der eine legendäre Reihe neu aufgelegt und gleichzeitig ein gigantisches Franchise erschaffen hat.

Sci-Fi-Action: Darum geht's in Godzilla, der heute im TV kommt



Joe Brody (Bryan Cranston) hat Ende der 1990er Jahre miterleben müssen, wie seine Frau bei einer Monster-Attacke auf ein Atomkraftwerk stirbt. Aber das Ganze wurde als Naturkatastrophe vertuscht und lässt dem Mann keine Ruhe. 15 Jahre später dringt er unbefugt in das Sperrgebiet ein und kann anschließend sogar seinen Sohn Brody (Aaron Taylor-Johnson) überreden, es noch einmal mit ihm zu tun.

Was sie dort entdecken, lässt ihnen den Atem stocken: Ein gigantisches Monster wächst in einem Kokon heran und schlüpft zu allem Unglück dann auch noch. Das war aber noch nicht alles, denn es gibt noch ein Gegenstück dazu und die beiden riesigen Wesen wollen sich paaren. Dabei legen sie mehrere Städte in Schutt und Asche, bis nur noch der König der Monster helfen kann – Godzilla.

Warner Bros. In Godzilla bekommen es die fiesen Mutos mit Godzilla höchstpersönlich zu tun.

Die Godzilla-Neuauflage hat 160 Millionen gekostet und ein neues Franchise begründet

Diese Godzilla-Version von Gareth Edwards stellt den zweiten Versuch dar, die legendäre Reihe aus Japan als US-Remake neu aufzulegen (der erste war Roland Emmerichs Godzilla von 1998). Die beiden Filme haben aber außer dem Vorbild nichts miteinander zu tun und auch der kürzlich erschienene Godzilla Minus One existiert komplett unabhängig von dem neuen Franchise.



Allerdings war der Godzilla von 2014 sehr viel erfolgreicher als der von 1998. Mit Edwards' Film wurden nicht nur rund 529 Millionen US-Dollar eingespielt (via: Box Office Mojo ), sondern auch das sogenannte Monsterverse begründet.

Zu dem Monsterverse zählen Kong: Skull Island, Godzilla 2: King of the Monsters und natürlich Godzilla vs Kong. Zuletzt haben wir die Monarch-Serie auf Apple TV+ serviert bekommen und jetzt erscheint bald Godzilla x Kong: A New Empire.

Hier könnt ihr euch den frischen Trailer zum nächsten Teil ansehen:

Godzilla x Kong - The New Empire: Trailer 2 (English) HD

TV oder Stream: Wann und wo kommt Godzilla?

Godzilla kommt am heutigen Sonntag, den 18. Februar 2024 um 22:35 Uhr auf Sat.1. Um 2:55 Uhr folgt dann auch schon die Wiederholung.

Wer zu diesen Terminen nicht kann, findet den Gareth Edwards-Film natürlich auch online. Es gibt Godzilla zum Beispiel bei Netflix im Abo oder zum Leihen beziehungsweise Kaufen auf Amazon Prime, Apple TV, Google Play, Maxdome oder Magenta TV.



